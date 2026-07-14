Движение в Тамбове ограничат в день отчета губернатора перед областной думой

Администрация Тамбова сообщает о введении ограничений дорожного движения. Меры связаны с проведением расширенного заседания областной думы. На нем 15 июля выступит губернатор Евгений Первышов с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Глава Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств:

по улице Интернациональной — на участке от улицы Карла Маркса до дома 16А;

по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области — на участке от улицы Интернациональной до улицы Максима Горького.

Ограничения действуют с 22:00 14 июля до окончания заседания 15 июля и не распространяются на транспорт его участников. При необходимости движение машин по указанному проезду вдоль здания правительства Тамбовской области полностью перекроют.

Отчет главы Тамбовской области станет заключительным в цикле ежегодных выступлений губернаторов Черноземья. 9 апреля перед депутатами Воронежской областной думы выступил Александр Гусев, подведя итоги работы регионального правительства за 2025 год. 16 апреля аналогичный доклад представил липецкий губернатор Игорь Артамонов. 24 апреля на заседании Орловского областного совета народных депутатов с отчетом выступил Андрей Клычков. Курский глава Александр Хинштейн отчитался 28 мая на 61-м заседании регионального парламента. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, назначенный на пост в мае 2026 года, от обязанности представлять отчет за 2025 год освобожден.

Кабира Гасанова