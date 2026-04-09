«Люди не выдержат коммунального ярма»

Заслушав отчет воронежского губернатора Александра Гусева об итогах работы регионального правительства за 2025 год, главы оппозиционных фракций облдумы сообщили ему о насущных проблемах жителей. Парламентарии выразили обеспокоенность ростом тарифов ЖКХ, закредитованностью населения и плохим состоянием дорог в районах. Губернатор пообещал учесть их предложения и вместе «двигаться к повышению благополучия жителей региона». За обсуждением наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

В ходе традиционного ежегодного отчета на заседании воронежской облдумы 9 апреля губернатор Александр Гусев сообщил депутатам о достижениях в работе регионального правительства в 2025 году. По его словам, объем господдержки промышленных предприятий за год достиг 3,6 млрд руб. Объем производства промышленных кластеров составил 117 млрд руб., что на 20% больше, чем двумя годами ранее. Воронежская область заняла 15-е место среди субъектов РФ по количеству используемых в промышленности роботов.

В 2025-м регион стал лидером в ЦФО по производству основных сельхозкультур и в Европе — по концентрации органических яблоневых садов. Также область занимает второе место после Краснодарского края по производству сельхозпродукции (на 476,4 млрд руб.).

Говоря о задачах благоустройства, губернатор вспомнил о вызвавшем критику у горожан проекте реконструкции Петровской набережной в облцентре. «К сожалению, есть проблемы с подрядными организациями, которые нарушили срок проведения работ. Меры к ним мы уже приняли и уверен, что ситуация восстановится»,— добавил господин Гусев.

После доклада губернатора слово предоставили руководителям парламентских фракций. Глава местного обкома и фракции КПРФ Андрей Рогатнев заявил, что отчет господина Гусева «проходит в условиях беспрецедентной международной обстановки». «Империалистические круги, и прежде всего США, развязали гибридную агрессию на множестве геополитических направлений»,— пояснил он. Господин Рогатнев также вспомнил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, о войне на Ближнем Востоке и о «возрождающемся нацизме в Прибалтике и на Украине».

После своеобразного вступления коммунист перешел к проблемам в родном регионе:

«Естественная убыль населения по итогам 2025 года не преодолена. Низкие доходы, неуверенность в завтрашнем дне, недоступность жилья — вот главные причины, почему молодые семьи не решаются на второго и третьего ребенка.

«Действующие меры поддержки носят точечный характер, и их недостаточно»,— сказал Андрей Рогатнев.

Другой существенной проблемой представитель КПРФ назвал закредитованность населения. Общая сумма кредиторской задолженности воронежцев в 2025-м, по данным господина Рогатнева, превышает 218 млрд руб. «Но самая острая тема для жителей области — ЖКХ. Практика концессионных соглашений не оправдала ожиданий: наблюдаем регулярные порывы водоводов, аварии на сетях, износ которых достиг 70%. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение тарифов для населения до приведения сетей в нормативное состояние. Иначе люди просто не выдержат этого коммунального ярма»,— добавил коммунист, нарушив регламент по длительности выступлений.

Руководитель фракции ЛДПР в облдуме Наталья Возиянова тоже отметила, что нагрузка по оплате ЖКХ «становится тяжелой» для многих жителей муниципалитетов. «Предлагаем главам районов регулярно выступать перед жителями с разъяснениями структуры тарифов»,— сказала она. Также парламентарий обратила внимание на серьезное подорожание путевок в детские лагеря. По данным ЛДПР, стоимость путевки достигает 70 тыс. руб.

«Это создает сложности для многих семей в нашем регионе. Все мы заинтересованы, чтобы дети проводили летний отдых на свежем воздухе, а не в квартирах с гаджетами и вытекающими отсюда рисками»,— сказала Наталья Возиянова, предложив ввести дополнительные субсидии для детских лагерей.

Кроме того, глава фракции ЛДПР пожаловалась губернатору на плохие дороги в районах:

«По мере удаления от центра на 50–70 км качество покрытия оставляет желать лучшего. Особенно это касается подъездных путей к школам, фельдшерским пунктам. Просим увеличить объем средств на ремонт дорог в муниципалитетах».

Заместитель председателя облдумы, глава местного отделения «Единой России» и однопартиец губернатора Виктор Логвинов не согласился с оценкой коллеги: «Глава региона в прошлом году дополнительно добавил 2 млрд руб. на развитие сельской сети дорог в муниципалитетах».

В отличие от представителей других парламентских фракций господин Логвинов не касался проблемных вопросов, сосредоточившись вслед за господином Гусевым на достижениях региона.

В заключение губернатор только поблагодарил глав фракций за поддержку. «На самом деле, такой острой критики работы правительства не было, поэтому считаю, что мы с вами уже объяснились. Этому способствует формат предварительных встреч министров и зампредов с комитетами. Ваши предложения будут учтены в нашей работе, и мы вместе будем двигаться к повышению благополучия жителей региона»,— сказал он.