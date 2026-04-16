Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Жизнь гораздо суровее, чем отчеты»

Липецкие депутаты разошлись во мнениях о выступлении губернатора перед облсоветом

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в отчете об итогах работы облправительства за 2025 год перед облсоветом решил сосредоточиться на «прекрасном», а не на «гадостях». В числе достижений региона он назвал рекордно низкий уровень безработицы и качество медпомощи. Также господин Артамонов опроверг слухи о своей отставке, сказав, что он и его команда «еще эге-гей». Депутаты в зависимости от политической позиции либо сдержанно критиковали, либо поддерживали отчет.

Предыдущая фотография
Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

В ходе очередной сессии липецкого облсовета губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил перед депутатами с отчетом об итогах работы регионального правительства за 2025 год. Глава региона начал с того, что перечислил «серьезные вызовы», с которыми столкнулся регион: «охлаждение» экономики, падение доходов и снижение налоговой базы.

Однако, по словам господина Артамонова, эти факторы не помешали Липецкой области занять вторые места по уровню безработицы и по удовлетворенности медпомощью в РФ и ЦФО соответственно.

Также губернатор поделился, что за пять лет — с 2021 года — в регион был привлечен 1 трлн руб. инвестиций, несмотря на замедление динамики в 2025-м на фоне высокой ключевой ставки. Еще одним достижением области Игорь Артамонов назвал признание ОЭЗ «Липецк» лучшей в стране. Кроме того, в ходе отчета он призвал депутатов «приехать и посмотреть, сколько чудес создано» в регионе.

«Не только гадости есть на липецкой земле, о которых мы постоянно говорим. Много-много прекрасного. Про гадости мы всегда с вами успеем поговорить»,— заявил губернатор.

Впрочем, разговора о «гадостях» избежать не получилось. Когда депутатам предоставили слово, представитель фракции КПРФ Николай Быковских предложил губернатору извиниться за обыски в обкоме партии, которые проводились прошлым летом. Игорь Артамонов ответил, что не «имеет отношения к обыскам» и посоветовал коммунистам «изучить законодательство»: «Региональный чиновник никакого отношения к федеральным органам власти не имеет. Если есть вопросы, задайте их товарищам, которые к вам приходили».

Коммунистка Елена Копылова спросила у губернатора о письмах с просьбой перечислить средства в Фонд социально-экономического развития Липецкой области, якобы приходивших бизнесменам от его имени.

«Данный сбор даже стал темой для скандального репортажа Никиты Михалкова в программе "Бесогон". Мы пытались узнать, на что собирались средства, но нам ответили, что это не наше дело. Может ли простой региональный чиновник заниматься такими сборами и лоббировать чьи-то интересы?»,— поинтересовалась госпожа Копылова.

С этим вопросом господин Артамонов перенаправил представителей КПРФ в прокуратуру области и к вице-губернатору Сергею Курбатову. «Он вас во внеочередном порядке примет и все расскажет. У нас никаких тайн нет»,— заявил губернатор.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Екатерина Хрусталева отметила, что липецкие водители «жалуются на большое количество ям на дорогах» и спросила у господина Артамонова, какие меры предпринимает правительство, чтобы решить проблему. Губернатор связал ситуацию с «перепадом температур и большим числом осадков». По его словам, власти уже дополнительно выделили 350 млн руб. на ремонт дорог.

Представитель Партии пенсионеров Сергей Волобуев не согласился с доводами коллеги из ЕР, назвав липецкие дороги «одними из лучших в России» и поинтересовавшись, планируется ли их расширение в 2026-м. Также господин Волобуев задал еще один «попутный вопрос», не собирается ли глава региона покидать пост на фоне слухов о его отставке.

На это губернатор заявил, что «чтобы был результат в регионе, надо лет 15 поработать»: «Мы с коллегами еще эге-гей! Пару сроков потянем на радость друг другу и обществу».

По словам главы региона, вопрос «задел его за живое» — настолько, что он даже забыл о вопросе про дороги. К слову, в планах облправительства есть расширение трассы в Липецко-Елецкой агломерации.

Далее депутаты перешли к выступлениям руководителей фракций. Глава «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова поблагодарила губернатора за отчет и затронула проблему демографического кризиса в стране, а также назвала ряд мер по его преодолению — например, появление социальных нянь. Руководитель фракции ЕР Владимир Богодухов был немногословен: он тоже выразил благодарность правительству — за то, что «развитие региона осталось приоритетным, а не уступило место антикризисным мерам».

Глава фракции КПРФ Сергей Токарев сходу отметил, что ситуация у жителей региона «сложная», в то время как у частных компаний «все стабильно». В качестве примера он привел увеличение чистой прибыли на 77% у резидента ОЭЗ «Липецк» — ООО «Кемин индастриз» («дочка» американской Kemin Industries, Inc). «Сейчас мы подошли к той черте, когда политика должна меняться. Антикризисных мер мы не увидели, только экономию на простых людях. В селе Быково закрывают школу, а до этого там закрыли детское отделение и 500 койкомест по всему региону. Экономический потенциал работает не на регион, а на частный капитал»,— заявил господин Токарев.

Руководитель фракции Партии пенсионеров Сергей Волобуев, напротив, выразил мнение, что регион «идет правильной дорогой»: «Есть недостатки, мы их решаем. Но проблем я никаких не вижу, все идет в частном порядке».

Председатель облсовета Владимир Сериков также поблагодарил господина Артамонова за доклад и хотел перейти к оглашению решения комитета по местному самоуправлению, но глава фракции КПРФ запросил повторное выступление, отметив, что от ЕР «выступало два депутата» (имея в виду под вторым — слова благодарности господина Серикова). Однако председатель отказал коммунисту, сославшись на утвержденный в начале заседания регламент.

Несмотря на это, господин Токарев все же выступил, но позже — комментируя доклад министра финансов региона Светланы Володиной и сложившийся дефицит облбюджета в 23 млрд руб.

«В течение года мы проводим так называемую оптимизацию бюджета. Закрываются малокомплектные школы. Власти не принимают других мер по наполнению казны и экономят на людях. Отсюда растет возмущение граждан. Красивые отчеты можно составить с помощью искусственного интеллекта, удовлетвориться ими и уйти, но жизнь гораздо суровее выглядит, чем отчеты»,— заключил депутат.

Вскоре после окончания заседания облсовета в Telegram-канале липецкого обкома КПРФ вышел пост о том, что фракция коммунистов не приняла отчет губернатора Игоря Артамонова, а остальные депутаты его поддержали.

Егор Якимов