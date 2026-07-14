Цена нефти Brent превысила $87

Котировки нефти Brent продолжают расти. С 13:09 мск стоимость сентябрьских фьючерсов этой марки превышала $87 за баррель и держалась на этом уровне до 14:11 мск, следует из данных торгов на бирже ICE. После 14:30 мск цена скорректировалась и держится выше $86 за баррель.

13 июля президент США уведомил Конгресс о вступлении страны в очередную фазу боевых действий с Ираном. Страны обмениваются ударами с 8 июля, из-за чего ситуация с судоходством в Ормузском проливе остается напряженной. Один из крупнейших в мире торговых операторов DP World планирует построить порт для обхода морского коридора.