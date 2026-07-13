FT: дубайская DP World построит порт для обхода Ормузского пролива
Один из крупнейших в мире портовых операторов, дубайская компания DP World, планирует создать в Персидском заливе новый морской порт, который позволит пускать грузы в обход Ормузского пролива. Как сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные осведомленные источники, речь идет о сооружении «нового многопрофильного морского порта и нового терминала» на побережье эмирата Фуджейра. Он находится в Оманском заливе Аравийского моря.
Сейчас крупнейшим портом DP World в Персидском заливе является Джабаль-Али в эмирате Дубай. Чтобы выйти из этого порта в открытый океан, необходимо проходить через Ормузский пролив. Там ситуация с безопасностью судоходства остается напряженной из-за конфликта США и Ирана. Побережье эмирата Фуджейра находится по другую сторону Ормузского пролива. Грузы из Дубая и других стран Персидского залива можно будет переправлять из порта Джабаль-Аль по суше до Фуджейры, обходя Ормузский пролив.
По данным FT, DP World в настоящее время ведет переговоры о строительстве нового порта с властями эмирата Фуджейра. Ключевые вопросы обсуждения —
финансирование и сроки проекта. Источники, близкие к руководству DP World, отмечают, что новый порт может быть построен в течение ближайших полутора лет.
Компания DP World отказалась комментировать подробности каких-либо проектов на побережье Фуджейры, но заявила, что «для преодоления текущего кризиса разрабатываются планы по диверсификации (перевозок.— “Ъ”)».
Ормузский пролив является стратегически важным морским путём, через который до недавнего времени проходило около 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа. Его перекрытие Ираном после военных действий с США и Израилем в конце февраля 2026 года привело к значительному сокращению судоходства и росту цен на энергоносители. Несмотря на частичное восстановление прохода для судов дружественных стран и временное перемирие, коммерческие судоходные компании, включая крупнейшие, заняли выжидательную позицию из-за сохраняющихся рисков и невозможности получения страховки или её высокой стоимости.
Власти Омана и США пытаются урегулировать ситуацию, в том числе предлагая Ирану разморозить его активы в обмен на отказ от платы за проход судов, но Тегеран отвергает эти условия. Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, уже рассматривают и реализуют проекты по строительству трубопроводов в обход Ормузского пролива для снижения зависимости от него. Создание нового порта DP World в Фуджейре является частью более широкой тенденции по диверсификации маршрутов и снижению рисков, связанных с непредсказуемой ситуацией в проливе.