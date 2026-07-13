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FT: дубайская DP World построит порт для обхода Ормузского пролива

Один из крупнейших в мире портовых операторов, дубайская компания DP World, планирует создать в Персидском заливе новый морской порт, который позволит пускать грузы в обход Ормузского пролива. Как сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные осведомленные источники, речь идет о сооружении «нового многопрофильного морского порта и нового терминала» на побережье эмирата Фуджейра. Он находится в Оманском заливе Аравийского моря.

Сейчас крупнейшим портом DP World в Персидском заливе является Джабаль-Али в эмирате Дубай. Чтобы выйти из этого порта в открытый океан, необходимо проходить через Ормузский пролив. Там ситуация с безопасностью судоходства остается напряженной из-за конфликта США и Ирана. Побережье эмирата Фуджейра находится по другую сторону Ормузского пролива. Грузы из Дубая и других стран Персидского залива можно будет переправлять из порта Джабаль-Аль по суше до Фуджейры, обходя Ормузский пролив.

По данным FT, DP World в настоящее время ведет переговоры о строительстве нового порта с властями эмирата Фуджейра. Ключевые вопросы обсуждения —

финансирование и сроки проекта. Источники, близкие к руководству DP World, отмечают, что новый порт может быть построен в течение ближайших полутора лет.

Компания DP World отказалась комментировать подробности каких-либо проектов на побережье Фуджейры, но заявила, что «для преодоления текущего кризиса разрабатываются планы по диверсификации (перевозок.— “Ъ”)».

Евгений Хвостик

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ормузский пролив является стратегически важным морским путём, через который до недавнего времени проходило около 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа. Его перекрытие Ираном после военных действий с США и Израилем в конце февраля 2026 года привело к значительному сокращению судоходства и росту цен на энергоносители. Несмотря на частичное восстановление прохода для судов дружественных стран и временное перемирие, коммерческие судоходные компании, включая крупнейшие, заняли выжидательную позицию из-за сохраняющихся рисков и невозможности получения страховки или её высокой стоимости.

Власти Омана и США пытаются урегулировать ситуацию, в том числе предлагая Ирану разморозить его активы в обмен на отказ от платы за проход судов, но Тегеран отвергает эти условия. Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, уже рассматривают и реализуют проекты по строительству трубопроводов в обход Ормузского пролива для снижения зависимости от него. Создание нового порта DP World в Фуджейре является частью более широкой тенденции по диверсификации маршрутов и снижению рисков, связанных с непредсказуемой ситуацией в проливе.

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