FT: дубайская DP World построит порт для обхода Ормузского пролива

Один из крупнейших в мире портовых операторов, дубайская компания DP World, планирует создать в Персидском заливе новый морской порт, который позволит пускать грузы в обход Ормузского пролива. Как сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные осведомленные источники, речь идет о сооружении «нового многопрофильного морского порта и нового терминала» на побережье эмирата Фуджейра. Он находится в Оманском заливе Аравийского моря.

Сейчас крупнейшим портом DP World в Персидском заливе является Джабаль-Али в эмирате Дубай. Чтобы выйти из этого порта в открытый океан, необходимо проходить через Ормузский пролив. Там ситуация с безопасностью судоходства остается напряженной из-за конфликта США и Ирана. Побережье эмирата Фуджейра находится по другую сторону Ормузского пролива. Грузы из Дубая и других стран Персидского залива можно будет переправлять из порта Джабаль-Аль по суше до Фуджейры, обходя Ормузский пролив.

По данным FT, DP World в настоящее время ведет переговоры о строительстве нового порта с властями эмирата Фуджейра. Ключевые вопросы обсуждения —

финансирование и сроки проекта. Источники, близкие к руководству DP World, отмечают, что новый порт может быть построен в течение ближайших полутора лет.

Компания DP World отказалась комментировать подробности каких-либо проектов на побережье Фуджейры, но заявила, что «для преодоления текущего кризиса разрабатываются планы по диверсификации (перевозок.— “Ъ”)».

Евгений Хвостик