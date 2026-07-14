Стоимость нефти Brent превысила $86 впервые с 12 июня

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рост цен на нефть Brent, когда-то превышавших $81 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, часто связан с ухудшением ситуации в регионе. Геополитическая напряженность, военные действия США и Израиля против Ирана, а также ответные атаки Исламской Республики могут приводить к скачку котировок, которые могут достигнуть $95–100 за баррель. Кроме того, на цены влияет возможное закрытие или ограничение движения через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового трафика нефти и газа.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует, и его намерение использовать военную силу без одобрения Конгресса, усиливают риски на Ближнем Востоке. США не раз участвовали в военных операциях, которые приводили к росту цен на нефть. Ранее действия Ирана уже приводили к подорожанию Brent, а перекрытие Ормузского пролива Ираном в ответ на военные операции США и Израиля приводило к росту цен до $101,59 за баррель.

Администрация США, особенно перед выборами, стремится сохранять стабильные цены на нефть. Однако действия Штатов, такие как отмена лицензии на продажу иранской нефти или санкции против российского нефтяного сектора, могут привести к росту цен. Угрозы Дональда Трампа в отношении Ирана и его политика нагнетания обстановки используются для того, чтобы вынудить оппонентов к уступкам, в данном случае — к возобновлению переговоров. В то же время, снижение военной активности на Ближнем Востоке, а также усиление добычи нефти странами ОПЕК+ и США могут оказывать давление на цены, ведя к их снижению.