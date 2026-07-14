На «Госуслугах» идет голосование по введению схемы «чет-нечет» на тамбовских АЗС

До конца среды, 15 июля, на портале «Госуслуги» будет идти голосование по вопросу введения мер регулирования продажи бензина в Тамбовской области. Речь идет о схеме отпуска топлива по принципу «чет-нечет» в зависимости от даты и номера авто, а также об установлении минимального лимита на разовую заправку. Принять участие в опросе могут только владельцы автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый вопрос голосования касается разделения заправляющихся автомобилей по дням в зависимости от первой цифры госномера. Если инициатива будет поддержана, в четные числа месяца заправляться смогут автомобили с четной первой цифрой номера, в нечетные, соответственно, — с нечетной.

Также на голосование вынесен вопрос о введении минимального объема разовой заправки в 20 литров при сохранении максимального лимита в 30 литров топлива на одну машину. По задумке областных властей, эта мера поможет сократить очереди, отсеяв водителей, «которые приезжают дозаправить автомобиль несколькими литрами при уже имеющемся запасе бензина».

«Помимо вынесенных на голосование инициатив, граждане могут предложить свои варианты регулирования ситуации на АЗС»,— отмечают в облправительстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», провести голосование по мерам регулирования продажи бензина на «Госуслугах» предложил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в ходе оперативного совещания в облправительстве 13 июля. При этом еще в середине прошлой недели тамбовские власти заявляли, что вводить схему отпуска бензина «чет-нечет» в ближайшее время не планируется.

Накануне, 13 июля, глава региона также пригрозил тамбовчанам ответственностью за продажу мест в очередях на АЗС, подчеркнув что подобное — недопустимо.

Денис Данилов