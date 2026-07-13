Тамбовчанам пригрозили ответственностью за продажу мест в очередях на АЗС

Специально занимать очереди на автозаправочные станции для последующей продажи своего места — недопустимо. Это чревато «серьезной ответственностью», заявил 13 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем канале в мессенджере «Макс». Более конкретной информации о возможных последствиях глава региона не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Первышов также попросил тамбовских автомобилистов «адекватно оценивать количество остающегося в баке топлива и не дозаправлять по 5-10 литров». По его словам, поставки бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» в регионе происходят ежедневно.

«Конечно же, в этих сложных условиях важно всегда пропускать машины скорой помощи — от этого может зависеть чья-то жизнь»,— отметил губернатор.

Как сегодня сообщал «Ъ-Черноземье», на фоне тяжелой ситуации с топливом в Тамбовской области АО «Воронежнефтепродукт» увеличило суточный лимит поставок на АЗС «Роснефти» на 30%. Также отменены резервы на АИ-92: розничный отпуск этой марки ведется до исчерпания остатков на каждой заправке.

На оперативном совещании в облправительстве Евгений Первышов сегодня также предложил провести на платформе «Госуслуги» открытое голосование по введению в регионе схемы продажи бензина по принципу «чет-нечет» и установлению минимального лимита на разовую заправку. Губернатор поручил «за день-два подготовить опрос».

Денис Данилов