В Ирбите ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Ница

В Ирбите введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за паводковой обстановки. Об этом сообщил глава городского округа Николай Юдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница главы Ирбита Николая Юдина во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Ирбита Николая Юдина во «ВКонтакте»

«Существенно на работу спасателей и предприятий города это решение не повлияет. Все необходимые меры принимаются уже в течение двух недель — с момента поступления первых прогнозов о неблагоприятном развитии паводковой ситуации», — отметил Николай Юдин.

По его словам, власти совместно со специалистами ГУ МЧС России по Свердловской области ведут постоянный мониторинг уровня воды в реке Нице. Последние замеры показали, что уровень воды достиг отметки 741 см.

Для жителей, которым потребуется эвакуация из зоны подтопления, дополнительно развернут пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще. Также в Ирбит прибудет дополнительная группировка «Службы спасения» — 10 человек и две лодки.

Ранее глава города Николай Юдин заявлял, что в населенный пункт идет вторая высокая волна паводка.

Полина Бабинцева