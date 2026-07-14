В Югре топливом обеспечат в первую очередь оперативные службы

Власти Ханты-Мансийского автономного округа— Югры (ХМАО-Югры) приняли решение о приоритетном отпуске топлива оперативным службам. Об этом по итогам заседания оперативного штаба региона сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Приоритет при отпуске топлива получат подразделения МЧС России и «Центроспас-Югория», правоохранительные органы, автомобили скорой помощи, аварийные бригады коммунальных служб, а также общественный транспорт, задействованный на городских и межмуниципальных маршрутах.

Губернатор добавил, что по результатам мониторинга, проводимого региональным департаментом экономического развития, на топливном рынке отмечается напряженность. При этом на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний и большинстве частных заправок продолжается системный подвоз топлива.

Отдельно на заседании рассмотрели вопрос снабжения топливом жителей труднодоступных территорий. Господин Кухарук отметил, что в летний период водный транспорт остается основным средством передвижения для жителей 57 поселений автономного округа.

В связи с этим губернатор поручил департаменту экономического развития проработать возможность продажи бензина и дизеля в переносную тару: для владельцев маломерных судов и бытовых нужд жителей — в объеме до 20 литров.

«Правительство Югры будет оперативно реагировать на любые изменения и при необходимости корректировать подходы к распределению топливных ресурсов. Держу ситуацию на личном контроле»,— отметил Руслан Кухарук.

Ранее Руслан Кухарук поручил профильным ведомствам, топливным компаниям и главам муниципалитетов обеспечить равномерные поставки топлива на АЗС региона.

Полина Бабинцева