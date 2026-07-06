Губернатор Югры поручил обеспечить равномерную поставку топлива на АЗС региона

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) Руслан Кухарук поручил профильным ведомствам, топливным компаниям и главам муниципалитетов обеспечить равномерные поставки топлива на автозаправочные станции региона. Об этом он сообщил по итогам заседания правительства региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы округа, на крупных АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, поставки бензина и дизельного топлива идут в постоянном режиме, а цены держатся на фиксированном уровне. Однако на мелких АЗС зафиксирована нехватка горючего. «Дал поручение отработать логистику поставок между заправочными станциями, чтобы обеспечить равномерное распределение ресурсов»,— написал Руслан Кухарук.

По словам господина Кухарука, особое внимание будет уделено территориям, где работает только одна заправка. «В таких местах даже кратковременный дефицит создает серьезные неудобства для граждан. Держу ситуацию на личном контроле»,— отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что перебои с поставкой бензина и топлива в ХМАО подвигли потенциальных инвесторов «посмотреть подробнее» на варианты создания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории субъекта.

Полина Бабинцева