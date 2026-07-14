Путин высказался о снижении ключевой ставки
Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка Центрального банка должна снижаться. Заявление прозвучало на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Николаев сообщил, что только что провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, и «она, вроде, обещает, что ставка все же будет снижаться».
«Это нам очень нужно»,— подчеркнул глава Якутии.
Владимир Путин ответил, что «это должно быть и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей».
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Глава ЦБ в начале июля заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но «сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации». Также она сказала, что ЦБ исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов. При этом она подчеркнула, что о переохлаждении экономики речь не идет. В целом регулятор прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.
Заявление Президента России Владимира Путина о необходимости снижения ключевой ставки Центрального банка РФ прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о денежно-кредитной политике. Ранее, министр экономического развития Максим Решетников также неоднократно заявлял, что у Банка России есть потенциал для снижения ставки, особенно учитывая охлаждение экономики и замедление роста в ряде отраслей. При этом ЦБ, в свою очередь, отмечал, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и инфляционных ожиданий, а также от динамики других макроэкономических показателей. Например, в июне 2026 года Центробанк снизил ставку до 14,25% годовых, но при этом указывал на сохранение проинфляционных рисков.
Снижение ключевой ставки традиционно расценивается как позитивный фактор для экономики, так как оно делает кредиты более доступными, стимулирует инвестиции и потребление. Так, например, участники рынка недвижимости ожидают роста доступности ипотеки и активизации спроса при уровне ключевой ставки 10–12%. В то же время, некоторые экономисты предупреждают, что стремительное снижение ставки может привести к новому витку инфляции, и ключевая ставка должна снижаться планомерно, с учетом бюджетной ситуации и ситуации на сырьевых рынках. В целом, бизнес-сообщество проявляет осторожный оптимизм по отношению к снижению ставки, ожидая, что это улучшит финансовые показатели и стимулирует экономическую активность.