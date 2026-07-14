Путин высказался о снижении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка Центрального банка должна снижаться. Заявление прозвучало на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Николаев сообщил, что только что провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, и «она, вроде, обещает, что ставка все же будет снижаться».

«Это нам очень нужно»,— подчеркнул глава Якутии.

Владимир Путин ответил, что «это должно быть и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей».

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Глава ЦБ в начале июля заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но «сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации». Также она сказала, что ЦБ исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов. При этом она подчеркнула, что о переохлаждении экономики речь не идет. В целом регулятор прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.