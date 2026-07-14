На реставрацию объектов культурного наследия Екатеринбурга привлекли 2,5 млрд

Власти Екатеринбурга с 2016 года привлекли свыше 2,5 млрд руб. частных вложений для сохранения 31 объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

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Всего в Екатеринбурге насчитывается 863 ОКН, из которых 181 находится в муниципальной собственности. По этому показателю город входит в число лидеров среди российских городов-миллионников.

«С 2016 года почти в два раза — с 24% до 13% — уменьшилась доля памятников, требующих консервации или реставрации. При поддержке властей региона и инвесторов отреставрированы десятки объектов. Работа в этом направлении продолжается»,— написал мэр.

В настоящий момент в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи ведется реставрация фасадов 10 зданий. Девять из них являются ОКН:

усадьба Ошуркова;

усадьба Давыдовых;

фотографический музей В. Л. Метенкова;

дом Петровых;

«Магазин» на улице 8 Марта, 19б;

«Дом жилой» на улице 8 Марта, 21;

здание на улице Малышева, 31г / улице 8 Марта, 8е;

«Аптека» на улице Пушкина, 16;

главное здание администрации города;

здание молодежного кластера «Салют».

Завершить все реставрационные работы планируют к сентябрю.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге началась масштабная реконструкция привокзальной площади у железнодорожного вокзала. Работы также планируется завершить к сентябрю. Благоустроенная территория станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля молодежи.

Полина Бабинцева