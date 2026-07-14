На реставрацию объектов культурного наследия Екатеринбурга привлекли 2,5 млрд
Власти Екатеринбурга с 2016 года привлекли свыше 2,5 млрд руб. частных вложений для сохранения 31 объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
Всего в Екатеринбурге насчитывается 863 ОКН, из которых 181 находится в муниципальной собственности. По этому показателю город входит в число лидеров среди российских городов-миллионников.
«С 2016 года почти в два раза — с 24% до 13% — уменьшилась доля памятников, требующих консервации или реставрации. При поддержке властей региона и инвесторов отреставрированы десятки объектов. Работа в этом направлении продолжается»,— написал мэр.
В настоящий момент в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи ведется реставрация фасадов 10 зданий. Девять из них являются ОКН:
- усадьба Ошуркова;
- усадьба Давыдовых;
- фотографический музей В. Л. Метенкова;
- дом Петровых;
- «Магазин» на улице 8 Марта, 19б;
- «Дом жилой» на улице 8 Марта, 21;
- здание на улице Малышева, 31г / улице 8 Марта, 8е;
- «Аптека» на улице Пушкина, 16;
- главное здание администрации города;
- здание молодежного кластера «Салют».
Завершить все реставрационные работы планируют к сентябрю.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге началась масштабная реконструкция привокзальной площади у железнодорожного вокзала. Работы также планируется завершить к сентябрю. Благоустроенная территория станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля молодежи.