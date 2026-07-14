Для участников фестиваля «Царские дни» создали приложение «Аминь»

Для верующих, участников международного фестиваля православной культуры «Царские дни», который проходит в Екатеринбурге и Свердловской области, разработали приложение «Аминь», сообщил в Telegram митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Новое приложение доступно на Android и iOS. «За предыдущие годы участники "Царских дней" привыкли к мобильному приложению этого события. Расписания, маршруты и другая полезная информация — все под рукой. Однако цифровая среда сейчас стремительно меняется, и в этом году старое приложение "Царских дней" заменит партнерский проект "Аминь". В него уже добавлена программа мероприятий и возможность заказа треб в храмах Екатеринбурга. А помимо этого приложение "Аминь" — это тексты Священного Писания и молитвослов, богослужебный календарь и православные книги»,— рассказал митрополит.

Помимо этого, согласно описанию программы в магазинах приложений, пользователям доступны карта храмов с поиском ближайших приходов по геолокации, отметки о действующих святынях и чудотворных иконах, новости православия и РПЦ, проповеди, материалы о церковных праздниках, словарь, справочные тексты, толкование церковнославянских слов и объяснение терминов.

«Царские дни» будут проходить на Среднем Урале с 11 по 21 июля: в этот период в регионе пройдут богослужения, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Фестиваль проводится в 25-й раз, он посвящен годовщине убийства Николая II и членов его семьи.

Ирина Пичурина