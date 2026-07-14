Бизнес заправляется терпением

Пешие курьеры, урезанные меню и пустые примерочные: “Ъ FM” узнал, как бизнес переживает топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина действуют в 61 из 89 регионов, пишет Forbes. Дефицит бьет по перевозчикам, аграриям, стройке и доставке, а через дорожающую логистику — и по всем остальным. Впрочем, некоторые компании нашли способ сэкономить, а кое-кто на кризисе даже выигрывает.

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За первую декаду июля бензин в России подорожал на четверть год к году, подсчитали в «Чек Индексе». Кого-то это застало врасплох, а кто-то оказался готов заранее. Так, в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow рассказали “Ъ FM”, что букеты и торты давно разносят пешие курьеры. Однако полностью отказаться от машин не получается, пояснил руководитель направления городской логистики компании Юрий Семичастнов:

«Если дефицит топлива затянется, компаниям по всей отрасли придется пересматривать стоимость логистики, а это неизбежно увеличит операционные расходы и, скорее всего, сделает доставку более дорогой для конечных покупателей.

Пока мы стараемся сдерживать цены, но запас прочности небесконечен. Самый большой риск для нас — это пиковые сезоны. Например, в День матери количество заказов на платформе взлетает в 20 раз по сравнению с обычными днями».

При этом, например, автодилерам почти нечем компенсировать рост стоимости топлива, поделился президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Расходы при такой ситуации не могут не увеличиваться, а доходы расти не могут. Наша компания занимается и кузовным ремонтом, у нас целый завод, и очень много покрасочных камер работает на солярке. Так вот, купить требуемый объем топлива просто в розлив, как раньше, сейчас сложнее. Кроме того, его цена действительно возросла. Здесь у нас есть повышение себестоимости при том, что мы для клиентов сохраняем прежние отпускные цены».

Кризис затронул и сегмент общепита. По словам игроков рынка, поставщики уже начали менять условия работы, объясняя это ростом затрат на логистику. Выросла минимальная сумма заказа, в некоторых случаях порог увеличился в полтора раза, пишут СМИ. По оценкам Федерации рестораторов и отельеров, некоторые заведения уже сократили ассортимент на 20%. В основном бизнес отказывается от наиболее дорогих и сложных блюд. Но основатель сети «The Бык» Мехак Галстян настроен позитивно. Впрочем, по его словам, если топливо продолжит дорожать, рост цен не обойдет стороной и его заведения:

«Нам пока удается держать фиксированные цены, так как у нас хорошие отношения с поставщиком, и такие сложности не могут кардинально повлиять на повышение стоимости продукции. Но если ситуация не разрешится, это станет неизбежным. Растет стоимость логистики, а это отразится и на продукции, так что возможны небольшие корректировки в меню. Но мы постараемся ничего не трогать и все-таки выдержать этот удар».

Непросто приходится и продавцам одежды. Выручка локальных марок в первом квартале выросла лишь на 5%. И то исключительно за счет повышения цен, говорится в исследовании Data Insight. Покупателям сейчас не до обновок, сетует основатель Kin Store Константин Булычёв:

«Влияние топливного кризиса отражается на покупательском поведении наших клиентов. Фокус смещается с покупок одежды и обуви на обеспечение себя топливом. На это тратится не только чуть больше денежных средств, но и драгоценное время. Сейчас будут заходить основные осенние поставки одежды и обуви, и можно будет увидеть, как изменятся цены на импортные товары».

Но нашлись у кризиса и бенефициары. РБК писал о криптомайнерах, чьи фермы работают на газе. Дефицит их не затронул, а тарифы на такое топливо индексируются лишь раз в год. На руку добытчикам биткойнов и слабый рубль, выручка-то в долларах.

Андрей Дубков, Александр Мезенцев