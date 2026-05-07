Тамбовские дорожники заявили требования на 1,5 млрд в рамках банкротного иска

ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» (ДСУ-2), возглавляемое Романом Зудиным, в отношении которого завели дело о мошенничестве, вступило в дело о своем банкротстве в качестве кредитора, заявив собственные требования на 1,52 млрд руб., подробности не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск о банкротстве ДСУ-2 от индивидуального предпринимателя Галины Туралиной на 3,4 млн руб. поступил в суд в конце апреля. Основанием стала задолженность по договору субподряда на ремонт региональных дорог в Липецкой области, взысканная судом в феврале 2026 года. Заявление истца оставлено без движения до 20 мая так как гражданское дело по взысканию обозначенной задолженности не вступило в силу, а также истец не уведомил ответчика законным способом.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 4 млн руб. Учредители не раскрываются, гендиректор — Роман Зудин. В 2025 году выручка ЗАО снизилась на 5%, до 3,9 млрд руб., а вместо прибыли 2,5 млн руб. зафиксирован убыток 526 млн руб. Ухудшение финансового результата составило более чем в 210 раз. Организация являлась поставщиком в 126 государственных контрактах на сумму 23 млрд руб. Индивидуальный предприниматель Галина Туралина зарегистрирована в феврале 2025 года в Липецке. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

В конце прошлого года тамбовское УФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении господина Зудина. По версии следствия, при исполнении госконтракта в 2021–2022 годах он предоставлял заказчику недостоверные документы, завышая стоимость работ. Ущерб бюджету оценивается более чем в 200 млн руб. В октябре 2025 года Ленинский районный суд Тамбова заключил предпринимателя под стражу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

