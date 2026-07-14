Политик-иноагент Борис Надеждин связал свое задержание с выборами в Госдуму

Бывший депутат Госдумы, несостоявшийся кандидат в президенты России Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) считает претензии к себе со стороны правоохранительных органов связанными с планами вновь баллотироваться в парламент. Об этом политик заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Накануне его задержала полиция. На политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за видео с изображением Алексея Навального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В последнее время, после выборов президента, на вопрос "Как дела?" я отвечал: "Прекрасно! Я жив, на свободе в России и даже не иностранный агент"», — сказал политик.

В видеообращении он отметил, что после анонсирования планов выдвигаться в депутаты Госдумы и собирать подписи в свою поддержку «эти параметры — жив, на свободе в России, не иностранный агент — стремительно уменьшаются». «Я надеюсь, что все-таки я останусь живым, на свободе и в России», — добавил господин Надеждин (иноагент).

Минюст РФ внес Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов 10 июля. Месяцем ранее политик сообщил о намерениях выдвинуться кандидатом на выборы в Думу по Мытищинскому одномандатному округу. Согласно принятым в 2024 году поправкам к избирательному законодательству, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней. В пятницу политик должен явиться в суд для рассмотрения протокола, составленного по ст. 20.3 КоАП РФ.