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обновлено 15:54

Признанного иноагентом Бориса Надеждина задержала полиция

Политик Борис Надеждин, которого 10 июля Минюст объявил иностранными агентом, сообщил, что его задержала полиция, и сейчас его доставляют в ОВД в Долгопрудном. В МВД информацию не комментировали.

Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спустя некоторое время адвокат Дмитрий Трунин прибыл в ОВД, но политика там не оказалось. Юрист написал заявление о пропаже человека. По данным адвоката, на политика составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации (20.3 КоАП), которая исключает возможность участия в выборах.

Минюст объяснил включение Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов тем, что он создавал и распространял материалы иноагентов, участвовал в создании материалов нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о действия российских властей, призывал к участию в несогласованных акциях.

Чем известен объявленный иноагентом Борис Надеждин

13 июля полиция задержала политика Бориса Надеждина (объявлен в РФ иноагентом). Чем известен основатель кафедры права Московского физико-технического института, депутат Госдумы III созыва и несостоявшийся кандидат в президенты РФ — в справке “Ъ”.

Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Надеждин Борис Борисович (признан иностранным агентом) родился 26 апреля 1963 года в Ташкенте Узбекской ССР. В 1985 году окончил факультет проблем физики и энергетики Московского физико-технического института (МФТИ), в 1993-м — окончил Московский юридический институт (ныне МГЮУ им. О. Е. Кутафина). В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые вопросы теории квазиэнергетических состояний квантовых систем».

  • В 1985–1990 годах — инженер, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского центра по изучению свойств поверхности вакуума. Работал репетитором, в 1988 году зарегистрировал кооператив «Интеграл» для подготовки школьников к поступлению в вузы.
  • В 1990–1997 годах — депутат совета народных депутатов подмосковного города Долгопрудный. С 1991 года — член «Движения демократических реформ» Александра Яковлева, Гавриила Попова и Анатолия Собчака.
  • В 1992–1994 годах — начальник управления методического и правового обеспечения Фонда имущества Московской области. Участвовал в организации приватизации госпредприятий в Подмосковье.
  • В 1994–1996 годах — заместитель директора Института структурной и инвестиционной политики. Разрабатывал законопроекты для Гражданского кодекса, закона «Об акционерных обществах» и др.
  • В 1995 году баллотировался в Госдуму как самовыдвиженец и по федеральному списку Партии российского единства и согласия Сергея Шахрая. Выборы проиграл.
  • В 1997–1998 годах работал в аппарате правительства РФ советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощника председателя правительства Сергея Кириенко. Принимал участие в создании уставов РАО «ЕЭС России», «Транснефти», «Газпрома».
  • В 1999 году организовал и до 2016 года возглавлял кафедру права в МФТИ, читал в вузе курс по основам государства и права.
  • В 1999–2001 годах — член политсовета движения «Новая сила» Сергея Кириенко и член политсовета избирательного блока «Союз правых сил» (СПС).
  • В 1999 году избран депутатом Госдумы по общефедеральному списку СПС (№5 в партийном списке). Был первым заместителем руководителя фракции СПС, членом комитета Госдумы по государственному строительству.
  • С марта 2001 года наряду с депутатами Сергеем Ковалевым и Сергеем Юшенковым был членом общенационального комитета «За прекращение войны и установление мира в Чеченской республике».
  • В 2001 году основал некоммерческую организацию «Институт региональных проектов и законодательства». До сих пор остается ее президентом.
  • В 2003–2006 годах был учредителем газеты «Город надежды» (распространялась бесплатно в городах Мытищинского избирательного округа).
  • В 2003 и 2007 годах безуспешно баллотировался в Госдуму по партийному списку СПС. В 2007 и 2011 годах безуспешно баллотировался в Московскую областную думу.
  • В 2008 году стал членом федерального политического совета партии «Правое дело» (образована на основе СПС, «Гражданской силы» и Демократической партии России). В 2011-м покинул партию.
  • В январе 2012 года стал одним из инициаторов создания общественной организации «Корпус наблюдателей “За чистые выборы”». Ее члены были наблюдателями на президентских выборах от Владимира Путина.
  • В 2016 году в очередной раз безуспешно баллотировался в Госдуму. На этот раз от Партии роста (бывшее «Правое дело»).
  • В 2018 году был выдвинут Партией роста в кандидаты на пост губернатора Московской области. На выборах занял последнее, шестое место с 4,36% голосов, проиграв Андрею Воробьеву.
  • В 2019–2024 годах — депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от партии «Справедливая Россия».
  • В марте 2020 года подписал обращение к гражданам России против принятия поправок к Конституции РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
  • В 2021 году снова баллотировался в Госдуму. На этот раз от партии «Справедливая Россия — За правду». Снова не был избран депутатом.
  • В 2023 году выдвигался на пост губернатора Московской области от партии «Гражданская инициатива», но получил отказ в регистрации.
  • Выдвигался в кандидаты на пост президента РФ на выборах 2024 года, но получил от ЦИКа отказ в регистрации из-за большого количества недействительных подписей в свою поддержку. Верховный суд РФ решение ЦИКа поддержал.
  • В ноябре 2024 года оштрафован по трем статьям КоАП РФ за финансовые нарушения в ходе президентской кампании. В 2025 году признан банкротом из-за долга перед Росэнергобанком в размере 77,4 млн руб.

Входил в общественный научно-методический консультативный совет (2010–2016) и научно-экспертный совет (2018–2020) при ЦИК РФ. Привлекался в качестве эксперта к работе в администрации президента, Госдуме и Совете федерации, ЦИКе и Общественной палате.

Автор учебных пособий «Правовые и политические проблемы переходного периода» (1994), «Основы государства и права России» (1999). Написал биографию «Очередь за надеждой» (2024).

Увлекается горными лыжами и авторской песней. Записал четыре музыкальных альбома.

Трижды был женат, четверо детей.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Борис Надеждин, которого Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст РФ) объявило иностранным агентом 10 июля, известен как политик, бывший депутат Государственной Думы III созыва и муниципальный депутат Долгопрудного. Ранее он пытался выдвинуться кандидатом в президенты РФ, но Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала ему в регистрации в феврале, сославшись на недействительные подписи. Также в марте были задержаны бывшие главы региональных штабов Надеждина в Казани и Санкт-Петербурге: Дмитрий Румянцев был арестован на трое суток по обвинениям, связанным с неповиновением полиции и распространением информации, выражающей неуважение к обществу, а Дарья Хейкинен (признана Минюстом РФ иностранным агентом) была задержана по административной статье, предположительно, связанной с публикацией фотографии Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов). В феврале также сообщалось об обыске у сборщика подписей за Надеждина в Казани.

Закон об иностранных агентах, на основании которого Минюст включил Надеждина в реестр, предусматривает ограничения для лиц с таким статусом, например, запрет на занятие должностей в органах публичной власти. Другой политик, Борис Вишневский (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), уже оспаривал свой статус в суде, но безуспешно, и его полномочия как депутата могут быть прекращены до конца осени. Случай Надеждина, а также других оппозиционных деятелей, демонстрирует общую тенденцию применения законодательства об иностранных агентах и последующих правовых действий в отношении политиков.

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