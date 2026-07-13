Признанного иноагентом Бориса Надеждина задержала полиция

Политик Борис Надеждин, которого 10 июля Минюст объявил иностранными агентом, сообщил, что его задержала полиция, и сейчас его доставляют в ОВД в Долгопрудном. В МВД информацию не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Надеждин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спустя некоторое время адвокат Дмитрий Трунин прибыл в ОВД, но политика там не оказалось. Юрист написал заявление о пропаже человека. По данным адвоката, на политика составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации (20.3 КоАП), которая исключает возможность участия в выборах.

Минюст объяснил включение Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов тем, что он создавал и распространял материалы иноагентов, участвовал в создании материалов нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о действия российских властей, призывал к участию в несогласованных акциях.