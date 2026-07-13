Политика-иноагента Бориса Надеждина отпустили из отдела полиции до суда

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что его отпустили из отдела полиции. О своем задержании несостоявшийся кандидат в президенты России рассказал сегодня днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Уж не знаю, что там наверху происходит. Как только привезли в ОВД, сказали, что вот сейчас оформим протокол — и сразу в суд. Но в итоге два часа ждали, когда повезут в суд. А потом вынесли повестку на пятницу», — сообщил политик в своем Telegram-канале.

Ему вменяется демонстрация экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом для задержания стала публикация видео, в котором появляется изображение умершего в колонии в 2024 году оппозиционера Алексея Навального, следует из протокола.

Борис Надеждин был внесен в реестр иноагентов 10 июля. За месяц до этого он сообщил о намерениях выдвинуться кандидатом на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Согласно поправкам к избирательному законодательству, принятым в 2024 году, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней.