В ООН осудили идею Трампа брать деньги за проход через Ормузский пролив
Международная морская организация ООН (IMO) выступила против взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. IMO ожидает разъяснений после заявления президента США Дональда Трампа о введении сбора в 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через морской коридор.
«Мы всегда были последовательны в своей позиции в отношении сборов: IMO решительно выступает против взимания платы за проход через проливы, используемые для международного судоходства. Нет никаких правовых оснований для введения обязательных сборов просто за транзит через пролив»,— сказал представитель IMO (цитата по Reuters).
13 июля Дональд Трамп объявил о взятии Ормузского пролива под контроль и возобновлении морской блокады иранских портов. Сбор в 20% он назвал компенсацией за обеспечение безопасного прохода судов. Власти Ирана пообещали не допустить перехода Ормузского пролива под контроль США.
Ормузский пролив является стратегически важным морским путем между Персидским и Оманским заливами, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Иран неоднократно заявлял о своем праве на контроль над проливом и взимание платы за проход судов, что объясняет как стремлением возместить ущерб от атак, так и желанием закрепить «новый суверенный режим» в проливе. Иранский парламент рассматривал законопроект о платном проходе судов, устанавливающий денежные сборы и запрет на проход судам, связанным с США или Израилем, а также участвующим в санкциях против Ирана.
Иран уже взимал плату за безопасный проход, при этом некоторые источники указывают, что Иран запрашивал до $2 млн за проход одного судна. В ответ на действия Ирана, США, а также Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар настаивают на свободном судоходстве и оспаривают притязания Ирана на пролив, в том числе в Совбезе ООН. США также угрожали санкциями Оману, если он присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода. Несмотря на это, многие европейские государства, по данным Bloomberg, смирились с неизбежностью введения платного прохода через Ормузский пролив.