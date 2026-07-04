В парламент Венгрии внесли поправку к конституции об отставке президента
Правительство Венгрии внесло в парламент проект 17-й поправки к Конституции. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении. Помимо прочего, проект предусматривает прекращение полномочий действующего президента страны Тамаша Шуйока.
«С принятием этой поправки срок полномочий нынешнего президента республики истечет», — заявил господин Мадьяр в видеообращении (цитата по ТАСС). Он также сообщил, что процесс разработки новой Конституции начнется осенью. Основной закон будет принят на всенародном референдуме.
Проект 17-й поправки предусматривает прекращение полномочий действующего президента и избрание нового главы государства парламентом в течение 30 дней с момента вступления изменений в силу. Согласно проекту, мера необходима для «восстановления доверия к институту главы государства».
Кроме того, поправка ограничивает полномочия парламентариев тремя сроками по четыре года, а также устанавливает предельный возраст для членов Конституционного суда в 70 лет. Конституционные изменения также предусматривают укрепление независимости судебной власти, демократический контроль госорганов и расширение полномочий Конституционного суда.
Премьер Мадьяр обвинял президента Шуйока в игнорировании злоупотреблений правительства Виктора Орбана. Председатель правительства призвал главу государства уйти в отставку, однако тот покидать пост отказался. По словам венгерского премьера, власти не хотят прибегать к импичменту ради сохранения авторитета должности.
Инициатива нынешнего премьер-министра Петера Мадьяра по отстранению президента Тамаша Шуйока является продолжением его политики, начавшейся сразу после победы партии «Тиса» на парламентских выборах в середине апреля 2026 года. Тогда Мадьяр, чья партия получила 141 из 199 мест в парламенте, призывал всех высших должностных лиц, назначенных предыдущей властью, добровольно уйти в отставку до 31 мая, угрожая принудительным отстранением в противном случае. Петер Мадьяр взял курс на конституционную реформу, которая ограничила бы пребывание одного лица на посту премьер-министра двумя сроками, что не позволит бывшему премьеру Виктору Орбану вновь претендовать на эту должность.
Президент Тамаш Шуйок был избран парламентом Венгрии в феврале 2024 года после отставки предыдущего президента Каталин Новак. Его кандидатуру предложил тогдашний премьер-министр Виктор Орбан. Каталин Новак подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме, что также привело к отставке министра юстиции Юдит Варга и главы венгерской реформистской церкви Золтана Балога. Все трое считались ближайшими соратниками Виктора Орбана, и скандал нанес имиджевый удар по правящей партии «Фидес».