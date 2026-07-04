В парламент Венгрии внесли поправку к конституции об отставке президента

Правительство Венгрии внесло в парламент проект 17-й поправки к Конституции. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении. Помимо прочего, проект предусматривает прекращение полномочий действующего президента страны Тамаша Шуйока.

«С принятием этой поправки срок полномочий нынешнего президента республики истечет», — заявил господин Мадьяр в видеообращении (цитата по ТАСС). Он также сообщил, что процесс разработки новой Конституции начнется осенью. Основной закон будет принят на всенародном референдуме.

Проект 17-й поправки предусматривает прекращение полномочий действующего президента и избрание нового главы государства парламентом в течение 30 дней с момента вступления изменений в силу. Согласно проекту, мера необходима для «восстановления доверия к институту главы государства».

Кроме того, поправка ограничивает полномочия парламентариев тремя сроками по четыре года, а также устанавливает предельный возраст для членов Конституционного суда в 70 лет. Конституционные изменения также предусматривают укрепление независимости судебной власти, демократический контроль госорганов и расширение полномочий Конституционного суда.

Премьер Мадьяр обвинял президента Шуйока в игнорировании злоупотреблений правительства Виктора Орбана. Председатель правительства призвал главу государства уйти в отставку, однако тот покидать пост отказался. По словам венгерского премьера, власти не хотят прибегать к импичменту ради сохранения авторитета должности.