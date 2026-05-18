Воронежского адвоката Никиту Чермашенцева отправили под домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа накануне отправил местного адвоката Никиту Чермашенцева под домашний арест по подозрению в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Мера пресечения будет действовать как минимум до 15 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании домашнего ареста. Подозреваемый и его защитник настаивали на более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий.

По версии следствия, в апреле к адвокату обратилась местная жительница, которая попросила его помочь ослабить административный надзор за ее сыном, осужденным за тяжкие преступления. Фигурант, как считают следователи, согласился выполнить просьбу в обмен на 300 тыс. руб. По его словам, деньги предназначались правоохранителям, но в итоге адвокат якобы распорядился ими по своему усмотрению.

Никите Чермашенцеву 35 лет. Он возглавляет контору «Чермашенцев и партнеры». В своих соцсетях адвокат много рассказывает о своей работе, освещая отдельные дела без упоминания фамилий доверителей. Свое уголовное дело он там пока не прокомментировал. О задержании господина Чермашенцева стало известно 15 мая.

