В Югре ребенок погиб, врезавшись на квадроцикле в швартовый трос

В селе Тугияны (ХМАО-Югра) ребенок погиб после того, как, управляя квадроциклом, наехал на швартовый трос, натянутый вдоль берега для стоянки судна. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура ХМАО-Югры Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

Инцидент произошел 10 июля. По предварительным данным, подросток, катаясь на квадроцикле, наехал на трос, натянутый вдоль берега для швартовки судна. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Прокуратура города Белоярского (ХМАО-Югра) взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— сообщили в ведомстве.

Полина Бабинцева