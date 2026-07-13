Новый виток эскалации в Персидском заливе широко освещается в мире. При этом иранские и американские наблюдатели проявляют необычное единодушие во взглядах, считая Меморандум о взаимопонимании прекратившим существование и возлагая ответственность за это на президента США Дональда Трампа. Иранские соседи размышляют о том, кого из иранских лидеров сочтут виновным в провале, а китайские эксперты предсказывают продолжение циклической смены периодов эскалации и деэскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Али Хаменеи в Тегеране

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Церемония прощания с Али Хаменеи в Тегеране

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Tehran Times (Тегеран, Иран) Меморандум о взаимопонимании мертв. Настоящая война возобновляется Как только стало ясно, что США либо неспособны, либо не желают выполнять свои обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, этот документ перестал существовать… Соглашения выживают не по одному факту своего подписания. Они выживают потому, что выстраивают поведение (сторон.— “Ъ”). Как только они перестают это делать, они становятся скорее историческими артефактами, чем политической реальностью… Соглашение представляло собой попытку заморозить конфликт… Как только этот механизм исчез, конфликт естественным образом вернулся на арену, где Иран все чаще стремится к соперничеству: не посредством решающих сражений, а посредством стратегического изнурения.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Как Трамп не смог обеспечить безопасность Ормузского пролива своей сделкой с Ираном В течение двух месяцев в соответствии с негласной договоренностью с ВМС США торговые танкеры отключали свои транспондеры, чтобы избежать обнаружения Ираном при пересечении… Ормузского пролива… Но рамочное соглашение, подписанное в июне президентом Трампом с Ираном, привело эту схему к концу… Господин Трамп приветствовал соглашение 14 июня как возобновление судоходства в проливе… Но критики утверждали, что на самом деле оно закрепило ту реальность, о которой иранцы заявляли на протяжении всей войны: теперь они контролируют пролив… Нынешний кризис является вполне предсказуемым результатом июньского соглашения.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) В Иране за провал Меморандума о взаимопонимании ответит Пезешкиан За последние несколько дней произошла новая эскалация в американо-израильской войне против Ирана. Она грозит сорвать мирные переговоры. В результате ударов США по Ирану погибло по меньшей мере 18 человек. Судьба Меморандума о взаимопонимании… теперь все больше ставится под сомнение. По мере роста недовольства среди собственной базы (иранского) режима официальная риторика все чаще указывает на одного человека, ответственного за предполагаемый провал,— президента Масуда Пезешкиана. Обвинение президента — это не только попытка предложить иранской общественности козла отпущения, но и, кроме того, способ скрыть внутренние разногласия в правящей элите.

Global Times (Пекин, Китай) США и Иран обмениваются новыми ударами на фоне споров вокруг Ормузского пролива Разведданные об охоте Ирана на Трампа возвращают Нетаньяху в Белый дом Ключевым вопросом являются правила, которыми будет управляться Ормузский пролив. Об этом рассказал The Global Times Cунь Дэгань, директор Центра ближневосточных исследований Университета Фудань. «Иран настаивает на абсолютном контроле над проливом, в то время как некоторые суда предпочитают проходить по южному маршруту, обходя северный, контролируемый Ираном»,— сказал Сунь… «По мере изменения внутриполитической обстановки в Иране Корпус стражей исламской революции приобретает все большее влияние, что делает Иран более склонным к занятию жесткой позиции в отношении США,— отметил он.— Иран, вероятно, станет еще менее склонен вести переговоры с США и продолжит настаивать на абсолютной юрисдикции над Ормузским проливом… Ситуация, скорее всего, еще некоторое время будет развиваться циклами эскалации и деэскалации».

Подготовил Николай Зубов