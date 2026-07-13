Кассация признала незаконной приватизацию пляжа у озера под Тюменью

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение Восьмого арбитражного апелляционного суда. Он удовлетворил требования прокуратуры о признании незаконной приватизации участка на пляже у озера Андреевское под Тюменью. Участок принадлежал компании «СтройИнвестТехнология», владельцем которой является Игорь Самкаев — почетный консул республики Корея в Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения»,— указано в решении.

Участок находится на берегу озера Андреевское, недалеко от яхт-клуба «Маяк» и домов по ул. Новая Озерная. По данным публичных карт, сейчас там расположены деревянные дома, беседка, лужайка и выход к пляжу с пирсом.

Зону приватизировали в 2006 году, компания «Тюменские моторостроители» приобрела участок за 333,7 тыс. руб. Площадь участка составила 248,9 тыс. кв м. Затем в 2022 году право собственности перешло к «СтройИнвестТехнология».

Прокуратура указывала, что участок приватизирован незаконно, поскольку он включает в себя береговую полосу. При этом по нормам Земельного кодекса РФ 20 м береговой линии должны быть общедоступными и приватизации не подлежат.

«СтройИнвестТехнология» пыталась доказать, что нормы законодательства о приватизации в 2006 году еще не действовали, а по иску уже прошел срок давности. Суд не счел эти аргументы убедительными.

«На основании изложенного доводы о добросовестности ответчика как приобретателя признаны не имеющими правового значения, а в отношении утверждения о факте пропуска срока исковой давности отмечено, что обстоятельства, послужившие основанием обращения в суд, выявлены после внесения в ЕГРН сведений о береговой полосе (11.05.2022), а также учтено, что в подобном случае требование заявлено в защиту публичных интересов»,— говорится в решении суда. Таким образом, суд подтвердил доводы апелляционной инстанции, которая удовлетворила иск.

«СтройИнвестТехнология» зарегистрирована в 2007 году, следует из данных системы «Спарк», компания занимается деятельностью в области инженерных изысканий. Владельцем выступает Игорь Самкаев. Ему также принадлежат компания по управлению недвижимостью «СибирьИнвестКапитал», 75% акций ООО «Алебашево» (тоже занимается управлением недвижимостью), ООО «Капиталстрой» (занимается отловом и отстрелом животных), доли в ряде других компаний. Господин Самкаев является директором благотворительного фонда «Золотые ворота Сибири» и генеральным директором «СибирьИнвестГрупп».

ПАО «Тюменские моторостроители» по данным раскрытия за 2022 год на 66,4% принадлежит ООО «Газпром Энергохолдинг Индустриальные Активы». Руководителем является Станислав Гуц. Компания занимается ремонтом машин и оборудования.

Анна Капустина

Анна Капустина