Bloomberg: суда стали проходить Ормузский пролив с выключенными транспондерами
Грузовые суда стали проходить Ормузский пролив с выключенными транспондерами на фоне обострения конфликта США и Ирана. Об этом сообщил Bloomberg на основании данных аналитической компании Kpler.
Как отмечается в публикации, за последние несколько дней многие суда внезапно появлялись по одну сторону Ормузского пролива после того, как в последний раз передавали свои координаты по другую его сторону. Вчера все шесть судов, преодолевших морской коридор, сделали это в тайном порядке. За последние три дня число таких проходов превышало наблюдаемые.
Наблюдаемые переходы через пролив по южному коридору, контролируемому США, прекратились со среды. Иранский северный коридор судно в последний раз преодолело в субботу. Проходя через американский маршрут, суда рискуют стать целью ударов Ирана. Использование иранского маршрута грозит дополнительными сборами со стороны Тегерана, а также риском санкций США, отмечает Bloomberg.
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. 11 июля Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Власти страны также сообщили о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. CENTCOM закрытие пролива опроверг и заявил, что любое судно может пройти по нему без препятствий.
Ситуация с Ормузским проливом давно является точкой напряженности между США и Ираном. Иран рассматривает пролив как свои территориальные воды и заявляет о праве контролировать судоходство в нем, требуя плату за проход и настаивая на согласовании маршрутов с Тегераном. До текущего конфликта Иран не взимал плату за проход судов, но теперь заявил о намерении это делать.
За последний год США и Иран неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей и атаках в проливе. Так, 8 июля США нанесли удары по Ирану, заявив, что это ответ на обстрел коммерческих танкеров в Ормузском проливе. Впоследствии иранские военные предупредили, что любое приближение военных кораблей США к проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом. Перекрытие или затруднение судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ, может привести к росту цен на энергоносители и нарушению глобальных цепочек поставок, что уже обошлось мировому бизнесу в $25 млрд.