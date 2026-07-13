Bloomberg: суда стали проходить Ормузский пролив с выключенными транспондерами

Грузовые суда стали проходить Ормузский пролив с выключенными транспондерами на фоне обострения конфликта США и Ирана. Об этом сообщил Bloomberg на основании данных аналитической компании Kpler.

Как отмечается в публикации, за последние несколько дней многие суда внезапно появлялись по одну сторону Ормузского пролива после того, как в последний раз передавали свои координаты по другую его сторону. Вчера все шесть судов, преодолевших морской коридор, сделали это в тайном порядке. За последние три дня число таких проходов превышало наблюдаемые.

Наблюдаемые переходы через пролив по южному коридору, контролируемому США, прекратились со среды. Иранский северный коридор судно в последний раз преодолело в субботу. Проходя через американский маршрут, суда рискуют стать целью ударов Ирана. Использование иранского маршрута грозит дополнительными сборами со стороны Тегерана, а также риском санкций США, отмечает Bloomberg.

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. 11 июля Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Власти страны также сообщили о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. CENTCOM закрытие пролива опроверг и заявил, что любое судно может пройти по нему без препятствий.