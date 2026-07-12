Армия США: Ормузский пролив остается открыт для всех судов
Ормузский пролив открыт для всех судов, которые стремятся пройти по морскому коридору законно, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Суда проходят его беспрепятственно.
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«Американские силы размещены и готовы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную агрессию, нападения, угрозы и произвольные заявления со стороны Ирана. Тегеран не контролирует пролив»,— указывается в заявлении ведомства.
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».
Заявление Центрального командования ВС США о свободном проходе судов через Ормузский пролив является частью более широкой и продолжающейся напряженности между США и Ираном. Этот водный путь стратегически важен, и через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ. В прошлом США обвиняли Иран в препятствовании свободному судоходству, а Тегеран, в свою очередь, объявлял о закрытии пролива для судов, связанных со странами-противниками, и даже обстреливал коммерческие суда.
Иран считает Ормузский пролив своими территориальными водами и заявляет, что имеет право на контроль над судоходством. В мае 2026 года Иран объявил о создании страховой платформы и планах взимать плату с судов за проход, а также угрожал повредить оптоволоконные кабели на дне пролива. США настаивают на свободном судоходстве и размещают военные силы в регионе для его обеспечения, предпринимая операции по разминированию и защите коммерческих судов.