Армия США: Ормузский пролив остается открыт для всех судов

Ормузский пролив открыт для всех судов, которые стремятся пройти по морскому коридору законно, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Суда проходят его беспрепятственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

«Американские силы размещены и готовы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную агрессию, нападения, угрозы и произвольные заявления со стороны Ирана. Тегеран не контролирует пролив»,— указывается в заявлении ведомства.

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».