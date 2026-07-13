Макгрегор заработал $30 млн за проигранный бой с Холлоуэем
Ирландский боец Конор Макгрегор заработал $30 млн за поединок с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал Fight Basics в социальной сети X.
Конор Макгрегор (слева) и Макс Холлоуэй
Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / AP
Бой продлился 69 секунд и завершился победой Макса Холлоуэя техническим нокаутом. В начале поединка Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. После ирландец несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой. Позднее он сообщил, что повредил головку бедренной кости.
За каждую секунду нахождения в октагоне Конор Макгрегор зарабатывал около $435 тыс. Одержавшему победу Максу Холлоуэю было выплачено $3 млн. Спортсмены провели между собой второй бой в карьере. Победу в поединке 2013 года одержал ирландский боец.
На счету 37-летнего Конора Макгрегора 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Он не принимал участия в боях с июля 2021 года. В поединке против американца Дастина Порье ирландский спортсмен сломал ногу.
Подробнее о поединке — в материале «Ъ» «Он упал, но обещал вернуться».
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Жизнь и карьера Конора Макгрегора
Возвращение Конора Макгрегора на турнир UFC 329 стало значимым событием, поскольку он не принимал участия в боях с июля 2021 года, после того как сломал ногу в поединке против Дастина Порье. За время его отсутствия в октагоне Макгрегор попадал в заголовки СМИ в основном из-за скандалов и криминальных инцидентов, включая обвинения в сексуальном насилии, что привело к судебному решению о выплате компенсации в размере 250 тысяч евро.
Несмотря на травмы и череду скандалов, Конор Макгрегор сохраняет статус одной из самых популярных и продаваемых звезд UFC. Турнир UFC 329, где состоялся его бой с Максом Холлоуэем, установил рекорд по сборам от продажи билетов, собрав 25 миллионов долларов. Это значительно превышает предыдущий рекорд в 21,8 миллиона долларов, установленный в 2024 году. Его способность привлекать зрителей компенсирует отсутствие чемпионского пояса на кону в данном поединке.
Интересно, что ранее Макгрегор обсуждал возможность проведения своего возвращения в октагон в рамках турнира, посвященного 250-летию независимости США, который должен был пройти 14 июня 2026 года на территории Белого дома. Также примечательно, что в 2017 году Конор Макгрегор проиграл бой непобежденному боксеру Флойду Мейуэзеру. Этот поединок принес Макгрегору рекордный для бойцов MMA гонорар — около 100 миллионов долларов, что показывает его значимость как медийной личности, способной генерировать огромные доходы.