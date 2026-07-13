Макгрегор заработал $30 млн за проигранный бой с Холлоуэем

Ирландский боец Конор Макгрегор заработал $30 млн за поединок с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал Fight Basics в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конор Макгрегор (слева) и Макс Холлоуэй

Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / AP Конор Макгрегор (слева) и Макс Холлоуэй

Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / AP

Бой продлился 69 секунд и завершился победой Макса Холлоуэя техническим нокаутом. В начале поединка Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. После ирландец несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой. Позднее он сообщил, что повредил головку бедренной кости.

За каждую секунду нахождения в октагоне Конор Макгрегор зарабатывал около $435 тыс. Одержавшему победу Максу Холлоуэю было выплачено $3 млн. Спортсмены провели между собой второй бой в карьере. Победу в поединке 2013 года одержал ирландский боец.

На счету 37-летнего Конора Макгрегора 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Он не принимал участия в боях с июля 2021 года. В поединке против американца Дастина Порье ирландский спортсмен сломал ногу.

Подробнее о поединке — в материале «Ъ» «Он упал, но обещал вернуться».

Таисия Орлова