Он упал, но обещал вернуться

Широко разрекламированное возвращение в октагон одного из самых известных бойцов смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обернулось пшиком, совмещенным с фиаско. Состоявшийся 12 июля в Лас-Вегасе бой ирландца против американца Макса Холлоуэя продлился 69 секунд и был остановлен из-за травмы, которую Макгрегор получил на ровном месте. Повреждение серьезное. По словам пострадавшего, у него «уничтожена головка бедренной кости». Макгрегор, конечно, обещал снова вернуться, но учитывая тяжесть повреждения и его возраст, шансов на это не так уж много. Впрочем, свои $15 млн за бой Макгрегор все равно получит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конор Макгрегор

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters Конор Макгрегор

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

О Коноре Макгрегоре можно говорить всякое и далеко не всегда хорошее, но одного у ирландца не отнимешь: в какие бы скандалы он ни ввязывался, как бы блекло ни выглядел в своих боях, каким бы пустословом ни казался, публике он интересен. Она готова платить за то, чтобы видеть ирландца в действии. Не просто ведь так турнир UFC 329, главным блюдом которого и был матч, в котором Макгрегору противостоял Макс Холлоуэй, стал рекордным по поступлениям от продажи билетов.

По словам Дейны Уайта, главы крупнейшего промоушена смешанных единоборств UFC, организовавшего UFC 329, шоу собрало $25 млн. Заметно больше, чем прежнее достижение в $21,8 млн, установленное в 2024 году на турнире UFC 306. Его основным блюдом был чемпионский бой в легчайшем весе между Шоном О`Мэлли и Мерабом Двалишвили. При этом на этот раз на кону никакого титула не стояло. Просто Макгрегор после пятилетнего простоя решил вернуться в спорт. Этого было достаточно, чтобы американская публика понесла в кассу свои деньги, а Макгрегору пообещали минимальный гарантированный гонорар в $15 млн (его сопернику досталось в пять раз меньше).

К разочарованию тех, кто посетил шоу, ожидаемой отдачи за расходы они не получили. Боя как такового, можно сказать, и не случилось. Макгрегор, вышедший в октагон пусть и каким-то помятым, но вполне бодрым, сломался почти сразу. Он выбросил удар левой ногой, метил в голову сопернику (если бы вдруг попал, это был бы гарантированный и очень эффектный нокаут), но Холлоуэй увернулся.

Макгрегор же, пытаясь удержать равновесие, как-то неудачно приземлился на правую ногу и вывел ее из строя.

Вот, собственно, и все. Нет, Макгрегор бой продолжил, но всякий раз как он опирался на правую ногу, ее подкашивало. Холлоуэй уже потом расскажет, что прекрасно видел: соперник травмирован, просил судью остановить бой. Но получая отказы, продолжал биться. Наконец, на 69-й секунде рефери все же поединок остановил. Холлоуэй отправился к журналистам рассказывать о том, что все это никуда не годится и вовсе не так он представлял себе победу, выражая, правда, надежду на то, что ему удастся растянуть противостояние с Макгрегором до трилогии (первый раз бойцы сошлись еще в 2013-м, и тогда Макгрегор победил решением судей). Ну а Макгрегор похромал в больницу.

Дейна Уайт после боя сообщил, что, по всей видимости, Макгрегор повредил переднюю крестообразную связку. «На это было похоже со стороны, такого же мнения предварительно придерживаются врачи»,— отметил он. Позже, однако, уже сам Макгрегор сообщил в соцсети Х, что проблема вовсе не в связке. «У меня головка бедренной кости разрушена. Уничтожена!» — написал ирландец. И тут же, реагируя на уже начавшие циркулировать разговоры о том, что он либо откровенно спустя рукава готовился к бою, либо вышел на него с травмой, не желая упускать гонорар, заявил: «У меня не было никаких травм перед боем. Я выбрасывал удары ногами, делал подсечки и прыжки на протяжении всего тренировочного лагеря и даже за кулисами перед боем. Это произошло на пустом месте. Я в полном отчаянии. Могу описать это только как ад».

Интересно, что и предыдущий бой (в 2021 году против Дастина Пуарье) для Макгрегора закончился травмой — переломом ноги. От него он оправился, но ведь он был на пять лет моложе. Как заметил господин Уайт, пять лет для такого вида спорта, как MMA, солидный срок.

Есть ли у Макгрегора, которому 14 июля исполнится 38 лет, шанс вернуться еще раз, сказать трудно. Если у него и правда «уничтожена» головка бедренной кости, то на восстановление уйдет около года.

Потом нужно еще время на то, чтобы войти хотя бы в форму. В итоге ждать не падающего без чужой помощи Макгрегора можно где-то ближе к его 40-летию. Впрочем, и тогда наверняка найдутся желающие посмотреть на чудачества ветерана. Да и сам Макгрегор уже, похоже, приступил к раскрутке своего очередного возвращения. «Я в шоке от случившегося. Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас. Завтра я пойду в церковь. Я преодолею это. Я не сдамся. Я вернусь»,— сообщил ирландец.

Александр Петров