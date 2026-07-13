Суточные лимиты поставок топлива на тамбовские АЗС «Роснефти» увеличатся на 30%

На фоне тяжелой ситуации с топливом в Тамбовской области АО «Воронежнефтепродукт» увеличит суточный лимит поставок на АЗС «Роснефти» на 30%. Также отменены резервы на АИ-92: розничный отпуск этой марки теперь будет осуществляться до исчерпания остатков на каждой заправке. Об этом на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова сообщил региональный министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Эдуард Никулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава Тамбовской области отметил, что, несмотря на увеличение поставок топлива, большинство частных заправок в области остаются закрытыми. По его словам, это обостряет ситуацию. В связи с этим продолжает действовать ограничение на разовый отпуск бензина на АЗС «Воронежнефтепродукт» («Роснефть») в объеме 30 литров на объектах в населенных пунктах без высокоскоростной колонки.

В Тамбове насчитывается девять частных заправок — по состоянию на 10 июля все они были закрыты.

На прошлой неделе Евгений Первышов обратился в Министерство энергетики РФ и «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты поставок топлива на АЗС для розничной продажи. До этого он сообщал о проработке вопроса наращивания отгрузок совместно с АО «Воронежнефтепродукт». Тогда же отмечалось, что компания пока сохраняет объемы поставок бензина на уровне прошлого года.

Сегодня на совещании господин Первышов предложил вынести на голосование через «Госуслуги» два вопроса: введение схемы «чет-нечет» при продаже бензина и установление минимального лимита на одну заправку автомобиля.

Кабира Гасанова