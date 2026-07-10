Мэр Тамбова связал нехватку топлива в городе с закрытием частных заправок

В Тамбове насчитывается девять частных заправок, но на сегодня все они закрыты, из-за чего автомобилисты создали дополнительную нагрузку на сетевые АЗС с госучастием. Об этом сообщил мэр Максим Косенков в своем Telegram-канале. По его словам, всего в городе 60 станций, в том числе шесть газомоторных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Временные ограничения по объемам продажи бензина действуют в большинстве регионов России. Причины всем хорошо известны»,— отметил глава города.

Сегодня губернатор Тамбовской области Евгений Первышов попросил федеральные власти и «Роснефть» увеличить лимиты поставок топлива на автозаправочные станции для розничной продажи. «В данном обращении речь идет именно о возможности заправки большего количества машин и продлении времени работы АЗС»,— пояснил глава региона.

Накануне губернатор попросил тамбовчан не заправляться впрок и не делать запасов. «Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях»,— добавил он.

На заправках «Роснефти» в Тамбовской области продолжает действовать лимит в 30 литров на автомобиль. Также запрещен розлив бензина в канистры и другую тару. По данным Евгения Первышова на 9 июля, «Лукойл» временно ограничил работу своих АЗС в регионе, а независимые компании столкнулись с недостаточностью поставок топлива.

Как развивался топливный кризис в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова