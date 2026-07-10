Тамбовский губернатор попросил увеличить лимит поставок топлива на АЗС

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к Министерству энергетики РФ и компании с госучастием «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты поставки топлива на АЗС для розничной продажи. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Max с пометкой «Срочно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В данном обращении речь идет именно о возможности заправки большего количества машин и продлении времени работы АЗС»,— пояснил господин Первышов, не уточняя конкретные параметры лимита.

Накануне тамбовский губернатор сообщил о проработке вопроса увеличения отгрузки топлива для региона совместно с АО «Воронежнефтепродукт». По словам Евгения Первышова, пока компания сохраняет объемы поставки бензина на уровне прошлого года.

Также вчера глава Тамбовщины попросил автомобилистов не заправляться впрок и не делать запасов. «Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях»,— пояснял господин Первышов.

Отметим, что на заправках «Роснефти» в Тамбовской области продолжает действовать лимит в 30 литров на автомобиль. Также запрещен розлив бензина в канистры и другую тару. По данным губернатора на 9 июля, «Лукойл» временно ограничил работу своих АЗС в регионе, а независимые компании столкнулись с недостаточностью поставок топлива.

О последствиях топливного кризиса в макрорегионе для реального сектора экономики — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова