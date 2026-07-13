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Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую позицию.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP

Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP

На завершившемся Wimbledon она дошла до второго круга, где уступила чешке Барборе Крейчиковой. Из российских теннисисток в топ-100 рейтинга WTA также входят Диана Шнайдер (15-е место), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (69) и Алина Корнеева (90).

Лидером классификации осталась белоруска Арина Соболенко. На втором месте идет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула. Победительница Wimbledon чешка Линда Носкова поднялась на пять строчек и стала седьмой ракеткой мира.

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Андрей Рублев опустился с 13-го места на 16-е, Карен Хачанов — с 22-го на 26-е. Роман Сафиуллин, дошедший до четвертого круга на Wimbledon, вернулся в топ-100 классификации — он располагается на 96-й строке.

Победитель лондонского мейджора итальянец Янник Синнер остался первой ракеткой мира. Финалист турнира Александр Зверев из Германии поднялся на вторую строчку с третьей. На третье со второго места опустился испанец Карлос Алькарас. С апреля он не принимает участия в соревнованиях из-за травмы запястья.

Читайте интервью Мирры Андреевой на сайте «Ъ».

Таисия Орлова

Фотогалерея

Ракетка Мирра

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации &lt;br>На фото: у частного самолета

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

Фото: AP / Thibault Camus

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

Фото: AP / Thibault Camus

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