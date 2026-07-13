Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP

На завершившемся Wimbledon она дошла до второго круга, где уступила чешке Барборе Крейчиковой. Из российских теннисисток в топ-100 рейтинга WTA также входят Диана Шнайдер (15-е место), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (69) и Алина Корнеева (90).

Лидером классификации осталась белоруска Арина Соболенко. На втором месте идет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула. Победительница Wimbledon чешка Линда Носкова поднялась на пять строчек и стала седьмой ракеткой мира.

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Андрей Рублев опустился с 13-го места на 16-е, Карен Хачанов — с 22-го на 26-е. Роман Сафиуллин, дошедший до четвертого круга на Wimbledon, вернулся в топ-100 классификации — он располагается на 96-й строке.

Победитель лондонского мейджора итальянец Янник Синнер остался первой ракеткой мира. Финалист турнира Александр Зверев из Германии поднялся на вторую строчку с третьей. На третье со второго места опустился испанец Карлос Алькарас. С апреля он не принимает участия в соревнованиях из-за травмы запястья.

Читайте интервью Мирры Андреевой на сайте «Ъ».

Таисия Орлова