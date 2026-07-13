В Орловской области топливный кризис не сказался на автобусных перевозках

Ситуация с топливом не сказалась на работе общественного транспорта в Орловской области, заявил начальник областного учреждения «Орелгосзаказчик» Александр Ященко в ответ на вопрос губернатора Андрея Клычкова на оперативном совещании. Это связано с тем, что большая часть автобусов работает на газомоторном топливе, а бензин используется как резерв. Дизельное топливо заливают в баки всего нескольких единиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Ященко добавил, что несколько перевозчиков обращались с вопросами по снабжению топливом, но профильный департамент помог их решить. Глава региона добавил, что эти вопросы не были системными, речь идет о недопонимании между водителями и представителями АЗС.

Господин Клычков назвал ситуацию с топливом в Орловской области стабильной и добавил, что уже более десяти регионов по ее примеру ведут продажу бензина по схеме «четных и нечетных дней».

«Неделя [действия схемы] прошла. Думаю, мы все понимаем, что именно ажиотаж осложнял все условия. Информационная волна, конечно, накрывает, и здесь нужно в ежедневном режиме показывать людям работу, которая проводится»,— отметил губернатор.

Систему «чет-нечет» в Орловской области ввели 4 июля. Она предполагает продажу бензина в четные дни автомобилям с госномером на 0, 2, 4, 6 и 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Завершение особого порядка запланировано на 25 июля, однако на прошлой неделе поднимался вопрос его прекращения досрочно. Региональный оперштаб решил отложить обсуждение до 15 июля.

В Орловской области продолжает действовать лимит на уровне 30 литров топлива на машину. Розлив бензина в канистры и другие тары официально запрещен, однако, по мнению губернатора, «никто не будет возражать против заправки канистры в рамках лимита».

О рисках срыва сезонных сельхозработ в макрорегионе из-за топливного кризиса — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова