В Воронеже отменили проведение этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Отменен этап чемпионата России по пляжному волейболу, который должен был пройти в Воронеже в конце августа. Решение было принято «исходя из текущей обстановки». Об этом сообщила областная федерация волейбола. Более подробных пояснений не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предполагалось, что соревнования пройдут на Петровской набережной в период с 25 по 29 августа. Этот вопрос, в частности, обсуждался на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева и генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко в январе 2026 года. Заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов тогда отметил, что регион впервые включили в календарь чемпионата России по пляжному волейболу, и «это стало важным шагом в продвижении Воронежа как площадки для проведения крупных спортивных событий».

Мэр Воронежа Сергей Петрин осенью 2025-го заявлял, что на Петровской набережной и Адмиралтейской площади для соревнований предполагалось смонтировать корты и 1,5 тыс. зрительских мест. Площадку хотели «стилизовать в тематике петровской эпохи».

Благоустройство Петровской набережной в Воронеже стало для властей проблемным проектом. Мэрия ведет претензионную работу, пытаясь через суд обязать одного из подрядчиков — кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38» — исправить недочеты и дефекты по гарантии. Фирма в свою очередь сейчас последовательно идет к банкротству, что ставит под угрозу исполнение гарантийных обязательств.

Ранее в Воронеже из-за последствий ракетного удара ВСУ 22 июня отменили лыжероллерный фестиваль, который должен был пройти 4 июля. По словам председателя облдумы Юрия Матузова, «все наработки для него сохранены», и «лыжероллерный фестиваль обязательно проведут, как только позволит оперативная обстановка».

Денис Данилов