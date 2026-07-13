Международная федерация настольного тенниса сняла санкции со спортсменов из России

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Решение о полном восстановлении участия россиян принял исполнительный совет ITTF, оно вступит в силу с 28 июля. «Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание, среди прочих факторов, решение МОК (Международного олимпийского комитета. — “Ъ”) от 7 июля», — отмечается в публикации (цитата по ТАСС).

Конгресс ITTF принял решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе в августе 2023 года. В апреле этого года организация разрешила выступать с флагом и гимном российским юниорам. 7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Он также временно восстановил членство Олимпийского комитета России.