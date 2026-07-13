Международная федерация настольного тенниса сняла санкции со спортсменов из России
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагом и гимном. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса России.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Решение о полном восстановлении участия россиян принял исполнительный совет ITTF, оно вступит в силу с 28 июля. «Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание, среди прочих факторов, решение МОК (Международного олимпийского комитета. — “Ъ”) от 7 июля», — отмечается в публикации (цитата по ТАСС).
Конгресс ITTF принял решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе в августе 2023 года. В апреле этого года организация разрешила выступать с флагом и гимном российским юниорам. 7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Он также временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
Решение Международной федерации настольного тенниса (ITTF) снять санкции и разрешить российским спортсменам выступать под флагом и гимном было принято после аналогичных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля. Годом ранее, в августе 2023 года, ITTF уже допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, а в апреле 2026 года разрешила юниорам выступать с национальной символикой. Эти решения свидетельствуют об изменении подходов международных спортивных организаций к участию российских атлетов.
Процесс возвращения российских спортсменов на международную арену происходит постепенно и неоднозначно. В 2025 году уже более 5 тысяч российских спортсменов получили право выступать индивидуально в нейтральном статусе, а более 1,5 тыс. в 2024 году. На сегодня 67 международных федераций допускают атлетов из России. В июне 2026 года Международная федерация фехтования (FIE) полностью отменила ограничения для российских атлетов. Ранее похожие шаги предприняли Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Объединенный мир борьбы, а также федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай и бокса.
МОК неоднократно выражал готовность вновь допустить Россию к основным международным соревнованиям, о чем сообщалось в феврале 2026 года. В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал допускать российских спортсменов до юношеских турниров с флагом и гимном. Однако в марте 2022 года Международная федерация настольного тенниса отстраняла игроков из России и Беларуси от международных турниров, а в июле того же года национальные сборные двух стран были отстранены от участия в чемпионате мира. В июне 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских клубов по настольному теннису в сезоне-2021/22, но оставил в силе запрет на национальные флаг и гимн.