«Газпром» взыскал с «Тамбовской сетевой компании» еще 157 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области сегодня удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» (структура «Газпрома») к крупнейшему игроку местного коммунального рынка ООО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) на 156,8 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Структура «Газпрома» инициировала разбирательство в апреле. В том же месяце иск приняли к производству.

Требования сложились из задолженности ТСК по девяти договорам поставки газа за январь 2026 года. Самая большая из них составляет 52,1 млн руб., самая маленькая — 115,9 тыс. руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал об удовлетворении требований «Газпром межрегионгаз Тамбов» к ТСК на 146,7 млн руб. Также тамбовский арбитраж продолжает рассматривать иск структуры «Газпрома» к тамбовскому коммунальщику на 109,8 млн руб. Он также касается задолженности по девяти договорам поставки газа, но уже за март 2026 года. Ближайшее заседание по делу запланировано на 10 августа.

По данным картотеки арбитражных дел, с декабря 2016 года ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» подало к ТСК 19 исков, из которых шесть — с начала 2026 года. Последний из них касается требований на 82,6 млн руб.

Алина Морозова