«Газпром» отсудил у тамбовского регоператора по обращению с мусором почти 150 млн

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» (структура «Газпрома») к АО «Тамбовская сетевая компания» (регоператор, ранее принадлежала минимущества региона), взыскав с ответчика 146,7 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, задолженность образовалась по девяти договорам поставки газа за февраль 2026 года.

Это не единственный спор между сторонами. Ранее тамбовский арбитраж возбудил производство по еще одному иску «Газпром межрегионгаза Тамбов» к ТСК на 109,8 млн руб. Он также касается задолженности по девяти договорам поставки газа, но уже за март 2026 года. Его рассмотрят 10 августа.

По еще одному иску на 156,8 млн руб. задолженности по договорам поставки газа спор отложен на 13 июля.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что по одному из споров суд взыскал с ТСК 95,7 млн руб. задолженности. Также суд удовлетворил требования истца еще на 118,4 млн руб. Вместе с новым одобрением — газовики отсудили у регоператора минимум 360 млн руб.

По данным картотеки арбитражных дел, с декабря 2016 года ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» подало к ТСК 18 исков, из которых пять — с начала 2026 года.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Генеральный директор — Андрей Ляшко. Учредители не указаны. Выручка ТСК за 2025 год составляет 5 млрд руб., убыток — 755 млн руб.

Анна Швечикова