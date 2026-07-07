Структура «Газпрома» заявила к Тамбовской сетевой компании требования на 83 млн

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» (структура «Газпрома») к АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Размер требований составляет 82,6 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суть требований не раскрывается. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 24 августа.

Согласно данным арбитражной картотеки, с декабря 2016 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» инициировал против ТСК 20 судебных разбирательств, из которых семь приходятся на 2026 год. В июне истец заявил новые требования на 110 млн руб. — задолженность по девяти договорам поставки газа за март. Предварительное заседание по этому иску назначено на 29 июня.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» сообщал о решении суда взыскать с ТСК 95,7 млн руб. задолженности по восьми договорам поставки газа 2022 года. В том же месяце тамбовский арбитраж удовлетворил еще один иск структуры «Газпрома» — на 118,4 млн руб. (первоначально сумма требований составляла 201 млн руб., но позже ее скорректировали).

Кабира Гасанова