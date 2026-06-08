Структура «Газпрома» потребовала еще 110 млн с «Тамбовской сетевой компании»

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» (структура «Газпрома») к АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК; ранее принадлежала минимущества региона) с требованиями на 109,8 млн руб. Предварительное заседание по нему назначено на 29 июня. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно иску, речь идет о задолженности по девяти договорам поставки газа за март 2026 года.

По данным арбитражной картотеки, с декабря 2016 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» подал к ТСК 18 исков, в том числе пять с начала 2026-го. В середине апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что по одному из них с ответчика решили взыскать 95,7 млн руб. задолженности по восьми договорам поставки газа, заключенным в 2022 году. Также в апреле тамбовский арбитраж удовлетворил требования структуры «Газпрома» к ТСК на 118,4 млн руб. Изначально они составляли 201 млн руб., но впоследствии были уточнены.

Помимо нового иска, в производстве Арбитражного суда Тамбовской области находятся еще два похожих заявления. По одному из них «Газпром межрегионгаз Тамбов» требует с ТСК 156,8 млн руб. задолженности по договорам поставки газа, по другому — 146,7 млн руб. Заседания по обоим делам назначены на 29 июня.

Алина Морозова