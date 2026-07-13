Спрос на бензин вырос вдвое в Липецкой области при дефиците поставок

В условиях дефицита поставок топлива в субботу, 11 июля, спрос на бензин в Липецкой области почти в два раза превысил обычную суточную норму. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов.

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«Друзья, чем спокойнее и ответственнее мы будем действовать, тем быстрее удастся сократить очереди и стабилизировать ситуацию»,— заявил глава региона.

В понедельник, 13 июля, бензин на АЗС в Липецкой области отпускают владельцам автомобилей, у которых первая цифра номера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе липецкие власти открыли для автомобилистов доступ к двум системам мониторинга наличия бензина на автозаправочных станциях в регионе. Сервисы пока работают в тестовом режиме.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 9 июля опубликовал в своих соцсетях публичное обращение к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона попросил увеличить поставки топлива и честно сообщать, если они срываются.

Денис Данилов