Площадь у аэропорта Кольцово благоустроят

В Екатеринбурге в течение года запланировано благоустройство привокзальной площади перед зданием аэропорта Кольцово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, подготовительные работы в пешеходной зоне уже начались.

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Сейчас на площади снимают тротуарное покрытие — в новом будут использованы природный камень и тротуарная плитка разного оттенка. В ходе реконструкции площади перед терминалами разобьют газоны, в которых высадят 30 крупномерных деревьев, несколько сотен кустарников и декоративных растений. Для детей появится игровая площадка с горкой и качелями, для взрослых также установят качели и скамейки.

Обновление пройдет в несколько этапов: в первую очередь будет обновлен участок перед международным терминалом. Общая площадь благоустройства превысит 11 тыс. кв. м. Проект обновления разработало архитектурное бюро Bitus.

Ирина Пичурина