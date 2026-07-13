Бастрыкин заинтересовался исчезновением жителя Тюменской области

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения жителя Тюменской области, передает Следком. Региональным управлением СКР возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В эфире правовой программы федерального телеканала обсуждались обстоятельства безвестного исчезновения жителя Тюменской области. В сюжете сообщалось, что его исчезновению предшествовал конфликт с другим мужчиной, который может быть причастен к произошедшему»,— сказано в сообщении.

По данным телеканала «Рен ТВ», жителя региона Александра Дубровина ищут уже два месяца — он пропал 15 мая. Перед этим он отправился в бар «Успех» в небольшом поселке под Тюменью, чтобы отдохнуть после возвращения с вахты, однако после полуночи попросил работницу бара помочь сбежать через задний ход. После этого его почти никто не видел, из предметов одежды была найдена только кепка. Как считает мать исчезнувшего жителя, он сбежал после того, как столкнулся в баре с сотрудником Росгвардии Кайратом Шегеновым, с которым у него был конфликт из-за девушки.

Ирина Пичурина