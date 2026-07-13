В поселке Пышма пострадавших от затопления вакцинируют от гепатита А
Жителям затопленных дождевыми паводковыми водами домов в поселке Пышма (Свердловская область) рекомендовано пройти вакцинацию от гепатита А в районной больнице, сообщили в администрации Пышминского муниципального округа.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На территории округа с 11 июля действует режим ЧС: вода затопила территории населенных пунктов и дорог местного значения, повредила гидротехнические сооружения, подтоплены дома, в которых проживают 50 человек. Режим действует в поселке Пышма, селах Печеркино и Пульниково, деревнях Холкина и Катарач.
Пункт временного размещения развернут в кафе «Арго» в Пышме. «Для жителей, временно покинувших свои дома, просим не беспокоиться о сохранности имущества. Будет организовано патрулирование данных территорий сотрудниками ОМВД»,— говорится в сообщении.
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