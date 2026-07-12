Россия передала Венесуэле 35 тонн гумпомощи
Россия передала Венесуэле гуманитарную помощь общей массой 35 тонн для пострадавших от землетрясения. Об этом рассказали в МЧС России, передает «Интерфакс».
В составе гуманитарного груза — продукты питания, палатки, постельные принадлежности и предметы первой необходимости, уточнили в ведомстве. Кроме того, в Венесуэлу доставили аэромобильный госпиталь российского Минздрава с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.
Гуманитарную помощь для Венесуэлы российское МЧС доставило двумя самолетами 10 и 12 июля. Провести операцию распорядился президент России Владимир Путин. Правительство Венесуэлы поблагодарило российские власти.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 4,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. получили ранения, а 17,9 тыс. остались без жилья.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет, при этом предыдущее схожее по силе землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 1900 году. Геологическая служба США прогнозировала, что у текущих землетрясений будет значительно больше жертв. Хотя землетрясения в Венесуэле в среднем не такие сильные, как, например, в Калифорнии, сила этих толчков стала неожиданностью.
Значительные разрушения стали следствием того, что многие здания в Венесуэле, построенные в середине XX века, не были устойчивы к землетрясениям. Катастрофа усугубила тяжелое экономическое положение страны, так как инфраструктура и государственные службы оказались не готовы к оперативному оказанию помощи населению. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра, где были полностью разрушены около 100 зданий. В начале июля Генеральная Ассамблея ООН оценивала число пропавших без вести в 50 тысяч человек.