Россия направила в Венесуэлу второй самолет с гумпомощью после землетрясения
В Венесуэлу прибыл второй российский самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений. Об этом сообщил ТАСС глава МИД страны Иван Хиль Пинто. Новая партия груза пришла спустя день после первой поставки из России.
Министр указал, что Москва начала оказывать поддержку почти сразу после стихийного бедствия. По его словам, обе страны продолжают координировать помощь пострадавшим и дальнейшие поставки гуманитарных грузов.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 4,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. получили ранения, а 17,9 тыс. остались без жилья.
Накануне в страну уже доставили первые 10 тонн российской гуманитарной помощи. Правительство Венесуэлы поблагодарило власти России. Гуманитарная помощь от РФ включает продукты питания и предметы первой необходимости.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет, превзойдя по силе землетрясение 1900 года. После основных двух толчков было зафиксировано значительное число афтершоков: к 10 июля — 1076, а к 11 июля — 1171. Эти землетрясения вызвали разрушения не только в наиболее пострадавшем городе Ла-Гуайра, но также в Каракасе и нескольких штатах, таких как Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.
Помимо России, помощь Венесуэле после землетрясений предложили или оказывают другие страны. Например, США мобилизовали экстренные ресурсы и выделили 150 млн долларов, включая двусторонние гранты гуманитарным организациям и средства в фонд ООН. Также США направили региональную группу реагирования на стихийные бедствия и военные силы для оказания транспортных услуг и поддержки. Германия предложила шесть военных самолетов, а Франция и Испания — спасателей. Венесуэла, в свою очередь, заявила о готовности принимать помощь от международных организаций и стран, даже тех, с которыми ранее были напряженные отношения.