Россия направила в Венесуэлу второй самолет с гумпомощью после землетрясения

В Венесуэлу прибыл второй российский самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений. Об этом сообщил ТАСС глава МИД страны Иван Хиль Пинто. Новая партия груза пришла спустя день после первой поставки из России.

Министр указал, что Москва начала оказывать поддержку почти сразу после стихийного бедствия. По его словам, обе страны продолжают координировать помощь пострадавшим и дальнейшие поставки гуманитарных грузов.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 4,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. получили ранения, а 17,9 тыс. остались без жилья.

Накануне в страну уже доставили первые 10 тонн российской гуманитарной помощи. Правительство Венесуэлы поблагодарило власти России. Гуманитарная помощь от РФ включает продукты питания и предметы первой необходимости.