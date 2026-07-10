Россия передала гуманитарную помощь Венесуэле
Гуманитарная помощь от российской компании передана штату Ла-Гуайра в Венесуэле, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров. Прибрежный штат Ла-Гуайра сильнее всего пострадал от двух землетрясений 24 июня.
«Сегодня мы вместе с одной из наших работающих здесь компаний передали правительству этого штата приобретенную в Венесуэле гуманитарную помощь, в том числе электрогенераторы, медикаменты, продовольствие, питьевую воду, предметы первой необходимости»,— сказал российский дипломат в разговоре с ТАСС.
По словам посла, в ближайшее время в Венесуэлу прибудет российская государственная гуманитарная помощь. По поручению правительства всю логистику и доставку на себя возьмет МЧС.
После двух землетрясений в Венесуэле было зафиксировано уже 1076 афтершоков. Официально известно о 3889 погибших. Еще 16,7 тыс. человек пострадали, около 18 тыс. — остались без жилья.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня, что стало сильнейшим сейсмическим событием в стране более чем за 120 лет, поскольку предыдущее мощное землетрясение в 1900 году имело магнитуду 7,7. Стихийное бедствие, в результате которого наиболее сильно пострадал штат Ла-Гуайра, усугубило и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию в стране. Власти Венесуэлы сразу же объявили чрезвычайное положение.
В связи с катастрофой различные страны и международные организации предложили помощь. Так, Соединенные Штаты мобилизовали экстренные ресурсы и выделили 150 миллионов долларов на помощь, в том числе 50 миллионов долларов в виде двусторонних грантов гуманитарным организациям и 100 миллионов долларов в фонд ООН. Кроме того, США направили в Венесуэлу «значительные силы», включая десантный транспортный корабль USS Fort Lauderdale (LPD 28) и прибрежный боевой корабль USS Billings (LCS 15), транспортные самолеты и вертолеты. Германия выразила готовность предоставить шесть военных самолетов, а Папа Римский Лев XIV направил 100 тысяч евро через Апостольскую элемозинарию на нужды католической церкви Венесуэлы.