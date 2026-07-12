Fars: КСИР уничтожил американские пусковые установки HIMARS в Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана уничтожил в Кувейте пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВС США, а также находившиеся при них боекомплекты. Об этом сообщает агентство Fars.
Агентство заявило, что пусковые установки были готовы к запуску ракет по территории Ирана. Удары КСИР нанес при помощи беспилотников. Fars со ссылкой на источники также утверждает, что при атаке погибли три американских военнослужащих, еще несколько человек получили ранения. Как отмечается в публикации, ракеты HIMARS ВС США используют для ударов по южной части Ирана.
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров. Сегодня источник Axios сообщал об ударах ВС США по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».
Удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по американским пусковым установкам HIMARS в Кувейте является частью цикла взаимных атак между Ираном и США, который наблюдается с февраля 2026 года. В этот период КСИР регулярно наносит ракетные и беспилотные удары по американским военным базам в регионе, включая объекты в Кувейте, Бахрейне, Катаре и Иордании, а также угрожает расширить географию этих атак. Эти действия являются ответом на удары США по иранской территории и объектам, включая прибрежные провинции на юге Ирана и иранские военные объекты в районе Ормузского пролива.
Кувейт, будучи союзником США на Ближнем Востоке, неоднократно становился целью иранских атак, что вызывает обеспокоенность его властей. МИД Кувейта назвал такие действия «опасной эскалацией» и «нарушением международного права», оставляя за собой право принимать меры для защиты своей безопасности. Атаки КСИР на американские базы в Кувейте затрагивали различные объекты, включая склады боеприпасов, военные радары и системы ПВО Patriot.
Данное обострение произошло после того, как 8 июля 2026 года США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне 2026 года. Этот меморандум должен был стать основой для мирных переговоров, однако США вскоре после его подписания отменили некоторые послабления в санкционном режиме против Ирана и нанесли мощные удары по иранским целям. В ответ КСИР заявил, что если армия США переступит «красные линии», то «ответ выйдет за пределы региона».