Fars: КСИР уничтожил американские пусковые установки HIMARS в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана уничтожил в Кувейте пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВС США, а также находившиеся при них боекомплекты. Об этом сообщает агентство Fars.

Агентство заявило, что пусковые установки были готовы к запуску ракет по территории Ирана. Удары КСИР нанес при помощи беспилотников. Fars со ссылкой на источники также утверждает, что при атаке погибли три американских военнослужащих, еще несколько человек получили ранения. Как отмечается в публикации, ракеты HIMARS ВС США используют для ударов по южной части Ирана.

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров. Сегодня источник Axios сообщал об ударах ВС США по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива.

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