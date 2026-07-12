Axios: США атаковали военные объекты Ирана в районе Ормузского пролива
Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
Как уточнил собеседник господина Равида, атаке подверглись ракетные системы и комплексы противовоздушной обороны, а также несколько небольших скоростных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Удары были нанесены около 18:30 мск.
Иранское агентство Fars сообщало о взрывах на юге Ирана. Их причина не уточнялась. По данным агентства, взрывы слышали в городе Бендер-Аббас, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».
Эскалация между США и Ираном в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке носит устойчивый характер. Например, в мае 2026 года иранские военные обстреляли два эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason, которые проходили через Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода», направленной на обеспечение безопасного прохода коммерческих судов. Тогда корабли не получили повреждений, а Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об уничтожении семи иранских катеров.
За несколько месяцев до этого, в марте 2026 года, США и их союзники активизировали борьбу за возобновление работы Ормузского пролива, где иранские катера, дроны, мины и крылатые ракеты почти парализовали движение гражданских судов. Американские военные чиновники тогда заявляли, что если операция не принесет желаемого результата, США направит свои военные корабли для сопровождения гражданских судов. Также ранее, в апреле 2026 года, Иран принудительно развернул два нефтяных танкера, следовавших под флагами Ботсваны и Анголы, из-за блокады пролива, утверждая, что восстановил полный военный контроль над ним.