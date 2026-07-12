Ормуз и ныне там

США и Иран вступили в новую фазу конфликта: американские военные в ночь на 12 июля атаковали около 140 целей на территории Ирана, у берегов Персидского залива и Ормузского пролива, а Иран нанес удары по военным объектам США в государствах региона. Вооруженное противостояние свело на нет договоренности подписанного 18 июня Меморандума о взаимопонимании и поставило Ближний Восток на грань новой войны. Стороны обмениваются ультиматумами и пока не желают возвращаться к переговорам в связи с ключевыми разногласиями по вопросу о том, кто должен контролировать Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет иранской ракеты на улице Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Макет иранской ракеты на улице Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

О новой серии атак на города на юге Ирана, у берегов Персидского залива и Ормузского пролива в ночь на воскресенье объявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Силы США нанесли удары по 140 иранским военным целям с использованием высокоточных боеприпасов. Цели включали места хранения ракет и БПЛА, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения»,— говорится в сообщении СЕНТКОМ.

По информации иранского канала Press TV, новым атакам подверглись города Бушер, Ассалуйе, Сирик, Конарак, Чабахар, Бендер-Аббас и Джаск. Кроме того, иранские СМИ сообщили о том, что на востоке Тегерана была слышна работа систем ПВО.

Иранская сторона сообщает о нанесенных ответных ударах по военным объектам США сразу в нескольких государствах Ближнего Востока — Иордании, Бахрейне, Омане, Кувейте.

Так, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) отчитался об успешном ударе по авиабазе имени принца Хасана в Иордании, в ходе которого иранские военные применили баллистические ракеты и уничтожили командный центр и ангары, в которых хранились беспилотники MQ-9.

В Бахрейне иранской атаке подвергся американский радиолокационный объект, в Омане был нанесен удар по логистическим центрам и платформам дозаправки авианосцев США в порту Дукм, в Кувейте иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и военному радиолокационному объекту США, а в Катаре объектом иранской атаки стала стратегическая авиабаза США Аль-Удейд, где находятся центр обслуживания и ремонта истребителей, а также командный центр.

Столь масштабный по интенсивности и географии обмен ударами между США и Ираном фактически вернул Ближний Восток к горячей фазе конфликта, которая предшествовала подписанию 18 июня Исламабадского меморандума о перемирии.

Первопричиной срыва мирных договоренностей стали принципиальные разногласия сторон по вопросу о том, кто должен контролировать Ормузский пролив.

В первые недели после подписания соглашения между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило всего около 15 судов, что составляет лишь 29% от транзита до начала конфликта. После того как США отметили 250-летие независимости 4 июля, количество проходов судов через Ормузский пролив сократилось еще больше.

Причиной резкого падения трафика через Ормузский пролив стало распространенное 12 июля заявление руководства КСИР о том, что Иран закрывает этот морской маршрут. «Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения, до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти»,— предупредило руководство КСИР.

Последним подтверждением того, что в КСИР не намерены ограничиваться угрозами и будут атаковать суда, которые рискнут прорваться через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, стал инцидент с контейнеровозом под флагом Кипра GFS Galaxy.

Как сообщило 12 июля Центральное командование ВС США в соцсети Х, после иранской атаки член экипажа GFS Galaxy пропал без вести и судно не смогло продолжать движение из-за пожара и серьезных повреждений в машинном отделении.

Еще до этого американская сторона выдвинула Тегерану ультиматум, потребовав от него немедленно восстановить движение коммерческих судов по Ормузскому проливу в полном объеме.

Как сообщила 11 июля газета The Washington Post, в Вашингтоне ожидают, что «Иран выпустит публичное заявление в ближайшие дни о полном открытии пролива и обещание, что иранские силы перестанут обстреливать корабли».

Как заявил телеканалу CBS представитель американской администрации, если Тегеран будет упорствовать и дальше по вопросу Ормузского пролива, это не сулит ему ничего хорошего.

«Если Иран не в состоянии выполнить то, что США считают самой легкой частью сделки,— открытие пролива для торговли, то переговорщики никогда не смогут разобраться с более острым вопросом ядерной программы Ирана»,— добавил собеседник CBS.

Реакция иранской стороны на требования Вашингтона свидетельствует о том, что пропасть непонимания между сторонами конфликта растет. Примечательно, что политическое крыло иранского руководства, ранее выступавшее за продолжение переговоров, теперь фактически примкнуло к иранским силовикам.

«Эра односторонних сделок завершена. Мы предупреждали вас: либо вы будете выполнять обещания, либо заплатите цену»,— написал 12 июля в соцсети X главный иранский переговорщик с США, спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф, обращаясь к Вашингтону. К своему посту Галибаф прикрепил скриншот с одним из пунктов Исламабадского меморандума, выделив в нем фразу о том, что за организацию движения по Ормузскому проливу будет отвечать именно Иран.

В условиях непримиримости позиций сторон по Ормузскому проливу окно возможностей для возобновления диалога между ними закрылось.

Как сообщило 12 июля агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к группе иранских переговорщиков, Тегеран «не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет, пока США не отступят от своих позиций».

Для обсуждения возможных дипломатических развязок 11 июля для переговоров по Ормузу столицу Омана Маскат посетил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Как заявил Аббас Аракчи, ранее Ормузский пролив был открыт для бесплатного прохода судов, но после нападения США и Израиля на Иран в феврале этого года ситуация больше никогда не будет прежней. Иранская сторона настаивает, что теперь у нее должно быть право взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов.

По информации дипломатических источников в Омане, целью переговоров в Маскате стало обсуждение механизмов обеспечения безопасного перемещения судов. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, по итогам встречи Тегеран и Маскат договорились продолжить консультации. По его словам, будущие правила управления судоходством в проливе должны разрабатываться исключительно Ираном и Оманом.

Однако неучастие в контактах в Маскате команды американских переговорщиков во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которой президент Трамп ранее поручил договариваться с Ираном, означает, что перспективы нового примирения на Ближнем Востоке не просматриваются.

Сергей Строкань